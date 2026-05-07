Zoetis revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice alors que les propriétaires d'animaux, soucieux de leur budget, limitent leurs visites chez le vétérinaire ; le cours de l'action chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Baisse de la demande aux États-Unis, les propriétaires d'animaux de compagnie réduisant leurs dépenses en soins haut de gamme

* La directrice générale Kristin Peck évoque une concurrence accrue et une politique tarifaire agressive de la part des concurrents

* Zoetis va renforcer ses efforts de vente directe aux consommateurs et son engagement auprès des vétérinaires

(Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action, ajout des commentaires de la directrice générale aux paragraphes 4 et 6 et des commentaires de l'analyste au paragraphe 8) par Sahil Pandey

Zoetis ZTS.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année et a publié des résultats du premier trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, invoquant une baisse de la demande aux États-Unis, les propriétaires d'animaux de compagnie, sensibles aux prix, ayant reporté leurs visites chez le vétérinaire et réduit leurs dépenses en traitements haut de gamme.

L'action de la société spécialisée dans la santé animale a chuté d'environ 21% en début de séance.

Ces résultats mettent en évidence un ralentissement plus général des visites chez le vétérinaire, alors que plusieurs années de hausse des prix et un climat de consommation plus prudent pèsent sur la demande de soins de routine et de traitements haut de gamme pour animaux de compagnie.

Les propriétaires d'animaux de compagnie ont reporté les visites de routine, allongé les cycles de traitement et opté pour des alternatives moins coûteuses, a déclaré Kristin Peck, directrice générale de Zoetis. Cela reflète une pression croissante sur les dépenses discrétionnaires en matière de soins de santé pour animaux de compagnie.

Les dirigeants ont également souligné l'intensification de la concurrence dans des catégories clés telles que la dermatologie et les antiparasitaires.

Mme Peck a déclaré qu'il y avait “davantage de nouveaux entrants sur un plus grand nombre de marchés”, les concurrents s'appuyant davantage sur des prix agressifs et des incitations sur de longues périodes pour gagner des parts de ce marché en perte de vitesse.

La société a déclaré qu'elle intensifiait ses efforts pour soutenir la demande par le biais d'initiatives ciblées s'adressant directement aux consommateurs, parallèlement à des mesures visant à améliorer la collaboration avec les vétérinaires.

Daniel Clark, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que les ventes de produits pour animaux de compagnie aux États-Unis étaient bien inférieures aux attentes, citant la concurrence accrue et la sensibilité aux prix comme principaux facteurs de la baisse de la demande pour les produits de Zoetis.

Zoetis a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026, les ramenant de 7,00–7,10 $ à 6,85–7,00 $, le point médian se situant en dessous de l'estimation des analystes de 7,02 $.

La société a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les ramenant de 9,83 à 10,03 milliards de dollars à 9,68 à 9,96 milliards de dollars.

Zoetis a annoncé un bénéfice ajusté de 1,53 $ par action et un chiffre d'affaires de 2,26 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,61 $ par action et un chiffre d'affaires de 2,31 milliards de dollars.