Zoetis recule après l'accord de rachat de l'unité de génomique animale de Neogen pour 160 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

2 mars - ** Les actions de la société de santé animale Zoetis

ZTS.N ont baissé de 1,5 % à 129,26 $

** ZTS déclare avoir conclu un accord pour acheter l'activité de génomique animale de Neogen Corporation NEOG.O pour 160 millions de dollars

** L'accord permettra à Zoetis d'utiliser les technologies de tests génétiques et les outils de données de Neogen pour améliorer la façon dont elle prédit les résultats en matière de santé animale et adapte les soins aux animaux individuels

** L'activité génomique de Neogen dessert des clients dans plus de 120 pays grâce à ses cinq laboratoires situés aux États-Unis, au Brésil, en Australie, en Chine et au Royaume-Uni, ainsi qu'à un bureau au Canada - ZTS ** Leerink Partners déclare que "bien que ce ne soit pas un mouvement d'aiguille, nous pensons qu'il s'agit d'une opération stratégique judicieuse, qui renforce légèrement l'orientation de l'entreprise vers le bétail et son activité de génomique"

** Zoetis prévoit de finaliser l'acquisition au second semestre de l'année civile 2026 ** En tenant compte des mouvements de la séance, Zoetis est en hausse de 2,6 % depuis le début de l'année