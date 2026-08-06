Zoetis recule après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles

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6 août - ** Les actions de Zoetis ZTS.N reculent de 2,53 % à 72,51 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Le laboratoire vétérinaire prévoit pour 2026 un BPA ajusté de 6,15 à 6,25 dollars par action , contre une prévision antérieure de 6,85 à 7,00 dollars par action

** Elle prévoit pour 2026 un chiffre d’affaires compris entre 9,12 et 9,32 milliards de dollars, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures de 9,68 à 9,96 milliards de dollars; selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 9,73 milliards de dollars

** Affiche un BPA ajusté de 1,87 $ au deuxième trimestre, contre une estimation de 1,86 $

** “Les résultats du deuxième trimestre reflètent un marché des animaux de compagnie soumis à davantage de pressions, la baisse de la fréquentation des cliniques et la sensibilité des propriétaires d’animaux aux prix ayant réduit la demande dans certaines parties de notre portefeuille et intensifié la concurrence dans des catégories clés”, a déclaré la directrice générale Kristin Peck

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 41 % depuis le début de l’année