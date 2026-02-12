 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zoetis progresse après avoir dépassé les estimations trimestrielles
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de la société de santé animale Zoetis ZTS.N augmentent de 4,37% à 134,68 $ avant le marché ** La société prévoit un BPA ajusté pour 2026 de 7,00 $ à 7,10 $, dont le point médian est supérieur aux estimations des analystes de 6,80 $ - données compilées par LSEG

** Prévoit des revenus pour 2026 de 9,825 milliards de dollars à 10,025 milliards de dollars, dont le point médian est supérieur aux prévisions du marché de 9,914 milliards de dollars

** Bénéfice ajusté par action au 4ème trimestre de 1,48 $ par rapport aux estimations de 1,40 $ - données de LSEG

** Les actions ont chuté de ~23% en 2025

Valeurs associées

ZOETIS RG-A
128,680 USD NYSE +0,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank