Zoetis progresse après avoir dépassé les estimations trimestrielles

12 février - ** Les actions de la société de santé animale Zoetis ZTS.N augmentent de 4,37% à 134,68 $ avant le marché ** La société prévoit un BPA ajusté pour 2026 de 7,00 $ à 7,10 $, dont le point médian est supérieur aux estimations des analystes de 6,80 $ - données compilées par LSEG

** Prévoit des revenus pour 2026 de 9,825 milliards de dollars à 10,025 milliards de dollars, dont le point médian est supérieur aux prévisions du marché de 9,914 milliards de dollars

** Bénéfice ajusté par action au 4ème trimestre de 1,48 $ par rapport aux estimations de 1,40 $ - données de LSEG

** Les actions ont chuté de ~23% en 2025