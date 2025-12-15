Zoetis plonge après avoir dévoilé une obligation convertible de 1,75 milliard de dollars pour des rachats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre -

** Les actions de la société de santé animale Zoetis ZTS.N ont baissé de 0,6 % à 118 $ avant la cloche, alors qu'elle recherche des capitaux pour racheter des actions

** ZTS, basée à Parsippany, New Jersey, annonce une offre privée () de billets convertibles d'une valeur de 1,75 milliard de dollars échéant en juin 2029

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter des actions ordinaires et pour financer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle

** Avec environ 440,7 millions d'actions en circulation, ZTS a une capitalisation boursière d'environ 52 milliards de dollars ** Le mois dernier, la société a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une demande plus faible pour ses médicaments et vaccins destinés aux animaux de compagnie et au bétail, ce qui a fait chuter ses actions à leur niveau le plus bas depuis plus de 5 ans

** A la clôture de Fri, les actions de ZTS ont baissé de 27% depuis le début de l'année et ont largement sous-performé la progression de ~12% du S&P 500 Healthcare .SPXHC et de 16% du S&P 500 .SPX .

** 14 des 20 a

nalystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 6 la considèrent comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 160 $, en baisse par rapport aux 197,50 $ du 15 septembre, selon les données de LSEG