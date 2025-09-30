Zoetis en hausse après l'autorisation conditionnelle de la FDA pour un traitement du bétail

30 septembre - ** Les actions de la société de santé animale Zoetis ZTS.N augmentent de 2,5 % à 146,56 $

** La FDA américaine a approuvé sous conditions la solution injectable Dectomax-CA1 de la société pour la prévention et le traitement d'un type d'affection parasitaire chez les bovins ** L'infestation des bovins par les larves du ver du Nouveau Monde est une affection parasitaire dangereuse dans laquelle les larves de mouches se nourrissent des tissus vivants des plaies de l'animal, ce qui peut entraîner des infections, une défaillance systémique et même la mort en l'absence d'un traitement rapide

** La FDA a accordé une autorisation conditionnelle au Dectomax-CA1, qui est conçu pour prévenir et traiter les maladies graves ou mortelles chez les bovins, en citant son éligibilité à la réglementation pour de telles conditions

** La solution injectable Dectomax-CA1 est disponible en flacons de 250 ml et 500 ml

** Le Dectomax est déjà pleinement approuvé dans le cadre d'une nouvelle demande de médicament pour animaux pour le traitement et le contrôle de certains parasites nématodes et arthropodes chez les bovins et les porcs

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 10,2 % depuis le début de l'année