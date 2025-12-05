De nouvelles discussions entre Ukrainiens et Américains prévues pour ce vendredi à Miami, selon Kiev

Le chef de la délégation ukrainienne Roustem Oumerov (c,d) et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio (c,g) accompagné de Steve Witkoff et Jared Kushner, lors d'une réunion à Hallandale Beach, en Floride, le 30 novembre 2025 ( AFP / CHANDAN KHANNA )

De nouveaux entretiens entre Ukrainiens et Américains sont prévus pour vendredi à Miami en vue de discuter du plan américain visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, a annoncé à l'AFP un responsable à Kiev.

"Oui, une nouvelle réunion est attendue pour aujourd'hui", a déclaré Oleksandre Bevz, un conseiller de la présidence ukrainienne. Il a précisé que le négociateur en chef de Kiev, Roustem Oumerov, était sur place.

Un responsable américain s'exprimant sous le couvert de l'anonymat avait déclaré mercredi que l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, ainsi que le gendre du président américain, Jared Kushner, allaient rencontrer M. Oumerov jeudi en Floride.

Si "le processus diplomatique se déroule principalement en coulisses, (...) les positions sont claires", "l'Ukraine veut la fin de la guerre et est prête à des discussions", a dit sur X Mykhaïlo Podoliak, un autre conseiller de la présidence ukrainienne.

Photo fournie par l'agence russe Sputnik, de l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff (g), et du gendre du président américain Jared Kushner, lors d'une rencontre au Kremlin avec le président russe Vladimir Poutine, le 2 décembre 2025 à Moscou ( POOL / Kristina Kormilitsyna )

Depuis la présentation du plan américain il y a bientôt trois semaines, plusieurs sessions de pourparlers ont eu lieu avec les Ukrainiens à Genève et en Floride pour tenter d'amender le texte en faveur de Kiev.

Le document a aussi été présenté mardi au président Vladimir Poutine au cours d'une visite à Moscou de Steve Witkoff et de Jared Kushner.

Peu de détails ont filtré sur ce plan amendé, après qu'une version initiale a été perçue par Kiev comme étant largement favorable à la Russie.

Après la rencontre dans la capitale russe, le Kremlin a assuré que des progrès avaient été réalisés mais qu'il restait "beaucoup de travail" pour aboutir à un règlement du conflit déclenché en février 2022.

Le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, a pour sa part jugé vendredi que la réunion de mardi à Moscou s'était déroulée dans une ambiance cordiale et s'est félicité de la participation de Jared Kushner aux discussions.

Le chef de l'Etat russe et M. Witkoff ont une "conversation véritablement amicale et ils se comprennent", a dit M. Ouchakov à la télévision d'État russe.

Une femme marche dans une rue non éclairée lors d'une panne de courant à Lviv, le 3 décembre 2025,en Ukraine ( AFP / Sergei GAPON )

"Une nouvelle personne nous a rejoints et je dirais qu'elle s'est révélée très utile", a-t-il ajouté, à propos de Jared Kushner.

En attendant, l'armée russe a poursuivi vendredi son avancée sur le front, revendiquant la prise de la localité de Bezimenné dans la région orientale de Donetsk, où se concentrent les combats.

L'armée de l'air ukrainienne a de son côté signalé que la Russie avait envoyé 137 drones sur l'Ukraine au cours de la nuit, dont 80 ont été abattus.

Plusieurs régions restent confrontées à des coupures d'électricité après les frappes russes ayant visé les installations énergétiques ces dernières semaines, selon le ministère de l'Energie.