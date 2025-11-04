 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 057,81
-0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zoetis chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 novembre - ** Les actions de l'entreprise de santé animale Zoetis ZTS.N chutent de 12,5 % à 126,10 $, leur niveau le plus bas depuis plus de 5 ans

** ZTS prévoit pour 2025 un chiffre d'affaires compris entre 9,40 et 9,48 milliards de dollars, en baisse par rapport à sa prévision précédente de 9,45 à 9,60 milliards de dollars

** La société déclare un bénéfice ajusté de 1,70 $/shr au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,62 $/shr par les analystes - données LSEG

** Les revenus trimestriels de 2,40 milliards de dollars de Co sont inférieurs à l'estimation moyenne des analystes de 2,41 milliards de dollars

** "L'ampleur de l'écart et de la baisse a été plus importante que prévu", déclare Daniel Clark, analyste chez Leerink Partners

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de ~23% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ZOETIS RG-A
125,260 USD NYSE -13,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank