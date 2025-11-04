Zoetis chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes annuelles

(Mises à jour)

4 novembre - ** Les actions de l'entreprise de santé animale Zoetis ZTS.N chutent de 12,5 % à 126,10 $, leur niveau le plus bas depuis plus de 5 ans

** ZTS prévoit pour 2025 un chiffre d'affaires compris entre 9,40 et 9,48 milliards de dollars, en baisse par rapport à sa prévision précédente de 9,45 à 9,60 milliards de dollars

** La société déclare un bénéfice ajusté de 1,70 $/shr au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,62 $/shr par les analystes - données LSEG

** Les revenus trimestriels de 2,40 milliards de dollars de Co sont inférieurs à l'estimation moyenne des analystes de 2,41 milliards de dollars

** "L'ampleur de l'écart et de la baisse a été plus importante que prévu", déclare Daniel Clark, analyste chez Leerink Partners

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de ~23% depuis le début de l'année