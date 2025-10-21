 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 244,81
+0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zions Bancorp en hausse grâce à l'augmentation de son bénéfice au troisième trimestre
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre -

** Les actions de la banque régionale Zions Bancorporation

ZION.O augmentent de 1,25 % à 52,63 $ dans les échanges de pré-marché ** La société a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre lundi, aidée par des revenus d'intérêts plus élevéset malgré une perte importante sur deux prêts

** Jefferis déclare que, bien que les pertes globales aient été affectées par une fraude précédemment signalée, la qualité globale des prêts est restée stable ou s'est améliorée, comme le montre la diminution des prêts à risque

** Le revenu net d'intérêt - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts - a augmenté pour atteindre 672 millions de dollars, contre 620 millions de dollars au cours du trimestre précédent

** 7 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 2 à "vendre" ou moins; leur estimation médiane est de 62 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 4,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ZIONS BANCORP
51,9800 USD NASDAQ +4,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Coca-Cola dépasse les attentes au troisième trimestre et réaffirme ses prévisions
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.10.2025 14:14 

    Le géant américain des sodas Coca-Cola a annoncé mardi des résultats pour le troisième trimestre meilleurs qu'escompté et a confirmé ses prévisions pour l'année complète, contentant Wall Street. De juillet à septembre, le groupe d'Atlanta (Géorgie) a généré un ... Lire la suite

  • Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    information fournie par Ecorama 21.10.2025 14:10 

    Luca de Meo imprime sa marque à la direction du groupe de luxe. Kering cède sa division beauté à L'Oréal, en amont de sa publication de chiffre d'affaires du 3ème trimestre. On évoque aussi les autres acteurs, Hermès, LVMH, qui profitent d'un rebond chinois avec ... Lire la suite

  • ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )
    Porté par le rebond du secteur aérien, GE Aerospace relève encore ses prévisions
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.10.2025 14:09 

    Le groupe GE Aerospace, né de la scission l'an dernier du conglomérat General Electric, a de nouveau révisé à la hausse mardi ses prévisions pour 2025, après un troisième trimestre dopé par un secteur aérien en pleine croissance. De juillet à fin septembre, le ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF, un appareil produit par Lockheed Martin. (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Lockheed Martin relève ses objectifs de bénéfices
    information fournie par AOF 21.10.2025 14:08 

    (AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank