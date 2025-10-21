Zions Bancorp en hausse grâce à l'augmentation de son bénéfice au troisième trimestre

** Les actions de la banque régionale Zions Bancorporation

ZION.O augmentent de 1,25 % à 52,63 $ dans les échanges de pré-marché ** La société a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre lundi, aidée par des revenus d'intérêts plus élevéset malgré une perte importante sur deux prêts

** Jefferis déclare que, bien que les pertes globales aient été affectées par une fraude précédemment signalée, la qualité globale des prêts est restée stable ou s'est améliorée, comme le montre la diminution des prêts à risque

** Le revenu net d'intérêt - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts - a augmenté pour atteindre 672 millions de dollars, contre 620 millions de dollars au cours du trimestre précédent

** 7 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 2 à "vendre" ou moins; leur estimation médiane est de 62 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 4,2 % depuis le début de l'année