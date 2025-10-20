 Aller au contenu principal
Zions Bancorp en hausse après l'augmentation de son bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 22:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de la banque régionale Zions Bancorporation ZION.O augmentent de 4,2 % à 54,17 $ après la cloche ** ZION annonce un revenu net de 221 millions de dollars, soit 1,48 $ par action, contre 204 millions de dollars, soit 1,37 $ par action, il y a un an

** Le revenu net d'intérêt du troisième trimestre — la différence entre ce qu'une banque gagne en intérêts sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts — a augmenté à 672 millions de dollars, contre 620 millions de dollars l'année dernière

** ZION a chuté de 4,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ZIONS BANCORP
51,9800 USD NASDAQ +4,65%
