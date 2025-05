Zimmer Biomet revoit certains de ses objectifs annuels

Ces nouveaux objectifs prennent en compte l'acquisition de Paragon 28, une société spécialisée dans les instruments chirurgicaux et médicaux, ainsi que les taux de change et l'impact des propositions tarifaires actuelles.

Ces données encourageantes ont toutefois été contrebalancées par la révision de certains objectifs financiers. Le groupe table sur une croissance de ses revenus comprise entre 5,7 et 8,2 %, contre une précédente fourchette allant de 1 à 3,5 % et sur un bénéfice ajusté par action de 7,9 à 8,1 dollars par titre, contre de 8,15 à 8,35 dollars par action auparavant.

(AOF) - Le fabricant d’équipements médicaux Zimmer Biomet a dévoilé des résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes, mais a révisé certains de ses objectifs financiers annuels. Sur la période de janvier à mars, le bénéfice ajusté par action a atteint 1,81 dollar, contre des attentes à 1,77 dollar. Le bénéfice net s’est quant à lui élevé à 182 millions de dollars, soit près de 10 millions de dollars de plus qu’il y a un an. Parallèlement, le chiffre d’affaires a augmenté de 1,1 %, à 1,909 milliard de dollars, contre une prévision à 1,89 milliard de dollars.

