Ziff Davis vend Ookla et Downdetector à Accenture dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard de dollars (3 mars)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Supprime la référence à iBuyNewCar dans le paragraphe 2 et la vente du courtier en assurance Policygenius dans le paragraphe 4 de l'article du 3 mars; corrige l'année de l'accord RootMetrics de 2016 à 2021 et supprime la valeur de l'accord Ookla dans le paragraphe 6)

Ziff Davis ZD.O a accepté de vendre sa division Connectivity, qui héberge l'application Speedtest d'Ookla et le traqueur de pannes Downdetector, à Accenture

ACN.N pour un montant de 1,2 milliard de dollars en numéraire.

La vente, qui comprend également Ekahau et RootMetrics, permettra à Ziff Davis de se concentrer sur les sites web de passionnés comme IGN et Mashable, ainsi que Everyday Health.

Les actions de Ziff Davis ont augmenté de plus de 60 % dans les premiers échanges, tandis qu'Accenture est resté stable.

La vente s'inscrit dans le cadre d'un effort de rationalisation mené par le directeur général Vivek Shah depuis 2017, avec des mesures telles que la scission de Consensus Cloud en 2021.

Le produit de la transaction devrait être utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise et les activités d'allocation de capital, conformément aux accords de dette de l'entreprise, a déclaré Ziff Davis.

Connectivity tire ses origines d'acquisitions ponctuelles telles qu'Ookla en 2014 et RootMetrics en 2021. L'unité a capitalisé sur le déploiement mondial de la 5G et l'augmentation de la demande de bande passante due à la pandémie, générant 231 millions de dollars de revenus l'année dernière, soit environ 16% du total de Ziff Davis.

"Avec le portefeuille d'Ookla, nous offrirons des services d'intelligence réseau de bout en bout, essentiels à la transformation basée sur l'IA", a déclaré Manish Sharma, directeur de la stratégie et des services d'Accenture.

La vente devrait être finalisée dans les prochains mois, période pendant laquelle Ziff Davis continuera à gérer l'unité.

Evercore et Citi ont conseillé Ziff Davis pour la transaction, Kirkland & Ellis s'occupant des questions juridiques.