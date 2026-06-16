Zhongji Innolight envisagerait une introduction en bourse à Hong Kong pouvant atteindre 7 milliards de dollars

par Yantoultra Ngui et Kane Wu

Le fabricant chinois de composants optiques Zhongji Innolight 300308.SZ prévoit de lancer une introduction en bourse à Hong Kong dès la mi-juillet, qui pourrait permettre de lever jusqu'à 7 milliards de dollars, ont déclaré deux sources directement informées du dossier.

La société cotée à Shenzhen, qui fabrique des modules optiques utilisés dans les centres de données d'IA, visait initialement à lever environ 5 milliards de dollars, mais l'objectif est depuis passé à environ 7 milliards de dollars suite au vif intérêt manifesté par les investisseurs lors des roadshows, a déclaré l'une de ces personnes.

Zhongji Innolight espère obtenir l'autorisation des autorités de régulation chinoises pour cette double cotation d'ici fin juin, a déclaré l'une de ces sources. Les entreprises chinoises doivent déposer un dossier de cotation auprès de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières avant de pouvoir vendre des actions à l'étranger.

La société a déposé une demande de cotation de manière confidentielle, ont indiqué les deux sources.

Toutes les sources ont souhaité rester anonymes, car il s'agit d'une affaire privée.

Zhongji Innolight n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Une introduction en bourse de cette ampleur serait la plus importante de l'année à Hong Kong et la plus importante introduction en bourse d'une entreprise technologique chinoise dans la ville depuis au moins 12 mois, selon les données de LSEG au 11 juin.

Elle représenterait plus du double de la deuxième cotation à Hong Kong de Victory Giant Technology (Huizhou), d'un montant de 2,73 milliards de dollars 300476.SZ en avril, qui est actuellement la plus importante vente d'actions technologiques chinoises dans la ville sur cette période, selon les données.

LES COTATIONS TECHNOLOGIQUES DONNENT UN COUP DE POUCE À HONG KONG

Cette introduction en bourse prévue contribuerait à soutenir la reprise du marché hongkongais des ventes d'actions technologiques chinoises.

Les introductions en bourse et les deuxièmes cotations de sociétés technologiques chinoises à Hong Kong ont levé 11,24 milliards de dollars depuis le début de l'année, contre 235,6 millions de dollars à la même période l'année dernière, selon LSEG.

Par ailleurs, Luxshare Precision Industry Co 002475.SZ , fabricant d'électronique coté à Shenzhen et fournisseur d'Apple AAPL.O , prépare une campagne d'information des investisseurs en vue d'une cotation à Hong Kong qui pourrait lever environ 3 milliards de dollars, selon une première source directement informée du dossier. Elle pourrait être lancée dès juillet, a indiqué la source.

Luxshare n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La société a déclaré le 12 juin avoir reçu la confirmation de la CSRC concernant le dépôt d'une demande en vue d'une introduction en bourse à Hong Kong portant sur un maximum de 441 millions d'actions.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))