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Zeta progresse grâce à un partenariat avec Palantir dans l'IA
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Les actions de la société de marketing Zeta Global ( ZETA.N ) progressent de 5,6 % à 19,48 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un partenariat avec Palantir PLTR.O afin de développer une plateforme d'intelligence artificielle destinée aux entreprises, qui permettra de regrouper les données clients, les opérations commerciales et le marketing au sein d'un même système

** La société va migrer sa plateforme de données clients vers l'infrastructure logicielle Foundry de PLTR; l'IA Athena de ZETA utilisera ces données pour prendre des décisions marketing en temps réel

** "Nous pensons que ce partenariat pourra générer plus de 100 millions de dollars (XX millions d'euros) de chiffre d’affaires annuel pour Zeta dans les années à venir" – David Steinberg, directeur général de Zeta

** À la clôture d'hier, l'action ZETA avait reculé de 9,2 % depuis le début de l'année

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