Zeta Global s'associe à OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions de la plateforme cloud Zeta Global

ZETA.N en hausse de 9,9 % à 23,83 $ en pré-marché ** La société annonce une collaboration avec OpenAI pour alimenter Athena, son agent marketing d'entreprise basé sur l'IA

** Le partenariat permettra d'approfondir l'intégration des modèles OpenAI dans Athena, permettant une intelligence conversationnelle plus naturelle et des applications agentiques

** Le lancement d'Athena est prévu pour la fin du premier trimestre 2026 - ZETA

** L'action a augmenté de ~16,4 % au cours de l'année écoulée