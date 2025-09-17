 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 798,84
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zephirin Group réduit l'objectif de prix de SLB en raison de la dilution des actions due à l'opération ChampionX
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 12:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Zephirin Group réduit l'objectif de prix de la société de services pétroliers SLB SLB.N à 39 $ contre 41 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~11% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier réduit l'objectif de prix pour refléter la dilution de ~140-144 millions d'actions supplémentaires émises pour l'acquisition de ChampionX

** Une augmentation du bénéfice par action est attendue d'ici 2026, à mesure que les gains d'intégration, les revenus récurrents et les synergies de coûts se matérialiseront, renforçant ainsi la valeur stratégique de l'acquisition " - Zephirin

** Les courtiers affirment que le marché des champs pétrolifères n'évalue pas pleinement la demande potentielle au début de l'hiver

** 24 des 27 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; leur estimation médiane est de 44 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SLB
35,235 USD NYSE +1,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:24 

    (Actualisé avec Nvidia, General Mills, New Fortress Energy, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

  • European Commission presents EU-Mercosur and EU-Mexico trade agreements for approval, in Brussels
    La Commission européenne propose des sanctions commerciales contre Israël
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:09 

    La Commission européenne a proposé mercredi de suspendre certains accords commerciaux portant sur les échanges de biens entre Israël et l'Union européenne (UE) en raison de la guerre à Gaza, même si cette mesure n'a pour l'heure aucune chance d'être adoptée par ... Lire la suite

  • Un panneau Wall Street photographié à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street vue sans direction, l'Europe prudente avant la Fed
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:05 

    par Diana Mandia Wall Street est vue sans direction et les Bourses européennes évoluent sur une note prudente à mi-séance, l'attentisme étant de mise avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux prévue dans la soirée. Les futures sur indices new-yorkais ... Lire la suite

  • Des Palestiniens déplacés partent avec leurs biens vers le sud sur une route dans la zone du camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, après de nouveaux ordres d'évacuation israéliens pour la ville de Gaza le 16 septembre 2025 ( AFP / Eyad BABA )
    Offensive sur Gaza-ville: Israël ouvre un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants
    information fournie par AFP 17.09.2025 13:05 

    L'armée israélienne a annoncé mercredi l'ouverture, temporaire, d'un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants de Gaza-ville vers le sud, au lendemain du lancement d'une offensive majeure destinée à anéantir le Hamas dans cette zone. "Pour faciliter le déplacement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank