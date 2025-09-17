Zephirin Group réduit l'objectif de prix de SLB en raison de la dilution des actions due à l'opération ChampionX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Zephirin Group réduit l'objectif de prix de la société de services pétroliers SLB SLB.N à 39 $ contre 41 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~11% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier réduit l'objectif de prix pour refléter la dilution de ~140-144 millions d'actions supplémentaires émises pour l'acquisition de ChampionX

** Une augmentation du bénéfice par action est attendue d'ici 2026, à mesure que les gains d'intégration, les revenus récurrents et les synergies de coûts se matérialiseront, renforçant ainsi la valeur stratégique de l'acquisition " - Zephirin

** Les courtiers affirment que le marché des champs pétrolifères n'évalue pas pleinement la demande potentielle au début de l'hiver

** 24 des 27 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; leur estimation médiane est de 44 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 8% depuis le début de l'année