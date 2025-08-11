Zephirin Group abaisse la note de Lyft à "conserver"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 août - ** Zephirin Group rétrograde la société de transport Lyft LYFT.O de "acheter" à "conserver", estimant que l'acquisition de FreeNow soulève des inquiétudes quant à l'accretivité et au risque d'intégration
** La société de courtage a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action pour le troisième trimestre, tablant désormais sur 6 cents, au lieu de 9 cents, en raison des frais de clôture liés à l'acquisition, de l'augmentation des dépenses de marketing et d'une capacité d'adaptation limitée
** Zephirin Group réduit les prévisions à 15 $, ce qui représente une hausse de 11,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** 15 des 48 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 32 à "conserver" et une à "vendre"; leur prévision médiane est de 16 $ - données LSEG
** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~5% depuis le début de l'année
