Zencap AM se dote d'un responsable ESG

(NEWSManagers.com) - Zencap Asset Management, société de gestion spécialiste de la dette non cotée, filiale du Groupe OFI, a recruté Raphaël Deléarde en tant que responsable ESG. Sa mission sera " d' accompagner Zencap Asset Management sur les sujets d' investissement responsable et en particulier de développer les méthodologies et outils d' analyse ESG et d' impact extra-financier " , selon un communiqué. Raphaël Deléarde vient de la maison mère OFI Asset Management. Il possède plus de 8 ans d' expérience dans la finance responsable et la RSE à différents niveaux (notation extra-financière, conseil et investissement) au sein d' EthiFinance, puis PwC France.

Zencap AM a par ailleurs signé en son nom propre les Principes pour l' Investissement Responsable (PRI) de l' ONU. La société de gestion était jusque-là sous l' ombrelle de son actionnaire principal OFI Asset Management, signataire des PRI depuis janvier 2008.

Au 30 septembre 2020, Zencap Asset Management totalisait 2,3 milliards d' euros d' encours en gestion et mandat de conseil.