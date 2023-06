Zen by Deezer invite à plus de sérénité, avec la première approche globale du bien-être accessible pour tous

Il n'a jamais été aussi facile de prendre soin de soi ! Deezer lance officiellement l'application Zen by Deezer en France, offrant aux particuliers ainsi qu’aux clients et salariés des entreprises, l'expérience de bien-être digitale la plus holistique du marché.



Paris, le 1er juin, 2023 - Deezer (Euronext Paris : DEEZR), la plateforme mondiale de streaming musical, lance officiellement Zen by Deezer en France, avec l'ambition de devenir la destination numéro un du bien-être sur un marché en pleine croissance. Soutenus par plus de 50 experts, les Français peuvent désormais, à travers une expérience personnalisée et des contenus adaptés à tous leurs besoins, trouver un équilibre et prendre soin de leur corps et de leur esprit. Ce lancement reflète la diversification continue de l'activité de Deezer, avec des contenus originaux et de nouvelles expériences interactives. Fidèle à la stratégie de développement de partenariats, Zen by Deezer est également disponible pour les entreprises qui veulent investir dans le bien-être mental et physique de leurs collaborateurs et de leurs clients.



"C'est un moment historique et excitant pour nous, puisque nous lançons officiellement Zen by Deezer en France", a déclaré Arnaud Duranton, VP Innovation & New Business, Deezer. "C'est la première expérience complète de bien-être digitale sur le marché, où chacun peut façonner sa propre expérience personnalisée vers une vie plus épanouie et plus saine.