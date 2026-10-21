Zelensky se dit favorable à un cessez-le-feu et à des pourparlers avec les États-Unis et la Russie

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi qu'il espérait une issue positive de la visite de l'envoyé américain Steve Witkoff en Russie et a réitéré son souhait de pourparlers entre les dirigeants de Kyiv, de Washington et de Moscou.

"J'espère que (...) d'ici - je ne sais pas, quelques heures — nous aurons un résultat, si Dieu le veut, positif", a dit Volodimir Zelensky à propos de la rencontre entre Steve Witkoff et le président russe Vladimir Poutine.

Dans une interview accordée à Fox News, le président ukrainien a dit que ses entretiens avec Steve Witkoff à Oslo mardi avaient été fructueux et que l’Ukraine et que l’Ukraine était prête à engager la voie diplomatique.

De son côté, Iouri Ouchakov, conseiller du Kremlin, a déclaré que Vladimir Poutine a dit Steve Witkoff que la Russie était, en principe, à reprendre le mois prochain les négociations avec l'Ukraine et les États-Unis en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Aucune négociation de ce type n'a eu lieu depuis février et la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

Iouri Ouchakov a précisé que les négociations devraient porter sur les garanties de sécurité pour la Russie et l’Ukraine après la fin du conflit.

AVEC LES EUROPÉENS

Volodimir Zelensky a également remercié les États-Unis d'avoir rétabli le partage de renseignements avec Kyiv et a exprimé l'espoir que les restrictions pesant sur les services satellitaires Starlink et Starshield prennent fin prochainement.

Volodimir Zelensky a souligné qu'il était important de geler les combats sur le front ukrainien et de s'orienter vers la voie diplomatique afin de parvenir à un accord incluant des garanties de sécurité, saluant l'appel de son homologue américain Donald Trump en faveur d'un cessez-le-feu.

"Il est important de négocier de manière trilatérale" avec lui, le président américain Donald Trump et Poutine, a déclaré Volodimir Zelensky à l'émission "Fox & Friends", ajoutant qu’il serait préférable que les pays européens puissent également être associés.

"J'ai toujours dit que nous étions ouverts à toute forme de transaction, sur n'importe quel sujet. Je demande simplement : ne parlez pas de nous sans nous, s’il vous plaît", a-t-il insisté.

Volodimir Zelensky a également indiqué s'être entretenu avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui s'est engagé à œuvrer pour résoudre les problèmes liés au programme Starshield de SpaceX SPCX.O , une version de niveau militaire de Starlink développée pour le Pentagone.

"Son accès reste limité", a fait savoir le président ukrainien à propos de ce service, au lendemain d'un article du Wall Street Journal indiquant qu’Elon Musk, directeur général de l'entreprise et allié de Donald Trump, avait ordonné de ralentir le déploiement de cette technologie sur laquelle compte l’Ukraine pour se défendre.

Plus tôt mercredi, Marco Rubio a déclaré aux journalistes que les décisions concernant l’accès de l’Ukraine à Starlink relevaient de SpaceX et d’Elon Musk, et non de la Maison blanche.

(Rédigé par Susan Heavey ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)