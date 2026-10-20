Zelensky rencontre Witkoff alors que les relations entre les États-Unis et l'Ukraine atteignent un nouveau creux

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(Mises à jour concernant le déroulement de la réunion et l'horaire de la conférence de presse aux paragraphes 1 à 4; détails sur les attaques aux paragraphes 16, 19 et 20)

* Zelensky et Witkoff s'étreignent avant la réunion

* Trump déclare que la Russie "s'est bien comportée vis-à-vis de l'Ukraine"

* Des drones tuent trois personnes près de Kyiv

par Nerijus Adomaitis et Lina Golovnya

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a rencontré mardi l’envoyé spécial américain Steve Witkoff dans le but de redresser des relations qui ont atteint un nouveau creux, alors que Donald Trump courtise Moscou et que Kyiv se plaint que Washington lui refuse des moyens de défense essentiels.

Zelensky et Witkoff se sont embrassés en entrant dans la salle de réunion où se tenaient les pourparlers organisés par les dirigeants de la Norvège et de la Finlande à Oslo. Le gendre de Trump, Jared Kushner, participait à distance.

Zelensky s'est entretenu avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere et le président finlandais Alexander Stubb avant sa rencontre avec la délégation américaine.

Zelensky, Stoere et Stubb doivent tenir une conférence de presse après 17h00 GMT.

TRUMP A DEMANDÉ LE REMPLACEMENT DE Zelensky

Kyiv affirme que Washington a récemment omis de fournir des alertes précoces concernant les lancements de missiles russes, a restreint les liaisons satellitaires "Starshield" de SpaceX qui guident les drones ukrainiens, et n’a pas livré les systèmes de défense aérienne financés par les alliés européens.

Les pays d’Europe occidentale considèrent la défense de l’Ukraine contre l’invasion russe comme un enjeu existentiel et ont fermement soutenu Zelensky, cherchant à éviter une rupture plus profonde entre Washington et Kyiv.

Washington nie entraver délibérément l'effort de guerre ukrainien. Mais Trump, qui a levé les sanctions contre la Russie dans le but, selon lui, de faire baisser les prix du carburant aux États-Unis, a à plusieurs reprises critiqué Zelensky et appelé à son remplacement .

Dans ses dernières déclarations, exprimant sa bienveillance envers Moscou et sa froideur envers Kyiv, Trump a déclaré lundi: "La Russie, franchement, s’est bien comportée vis-à-vis de l’Ukraine ." Il a ajouté que Zelensky, qui a rejeté les conditions maximalistes de la Russie pour mettre fin à la guerre, "n’aidait pas beaucoup", et que Kyiv devrait trouver "quelqu’un d’autre pour négocier".

RUBIO AFFIRME QUE LES MISSILES AMÉRICAINS N’ONT PEUT-ÊTRE PAS ENCORE ÉTÉ LIVRÉS

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a reconnu mardi qu’un lot de missiles de défense aérienne américains achetés par des pays européens pour l’Ukraine n’avait peut-être pas encore été livré, mais a nié que les États-Unis aient changé de politique.

"Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y a pas eu de directive politique délibérée visant à nuire à l’Ukraine", a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une visite en Inde.

Le Kremlin a déclaré qu’il espérait organiser prochainement une rencontre entre Witkoff et le président russe Vladimir Poutine, ce qui laisse entendre que Witkoff pourrait effectuer une nouvelle visite au Kremlin après avoir rencontré Zelensky.

Alors que les relations entre les États-Unis et l’Ukraine se sont détériorées, la Russie a intensifié ses attaques contre les villes ukrainiennes, visant en particulier les centrales électriques et les stocks de carburant, malgré l’appel lancé par Donald Trump aux deux parties pour qu’elles épargnent leurs systèmes énergétiques respectifs.

La Russie a bombardé des villes de l’ouest de l’Ukraine pendant la nuit, visant les réseaux électriques et provoquant des coupures d’ électricité dans de vastes régions du pays qui avaient jusqu’alors été épargnées.

L’Ukraine s’est abstenue pendant plusieurs jours la semaine dernière de frapper les raffineries de pétrole russes par respect pour la demande de Trump, mais a repris ses frappes après que la Russie n’a montré aucun signe de coopération. Les deux camps ont également pris pour cible des centres de données.

Trump a condamné à plusieurs reprises les attaques ukrainiennes contre la Russie, tout en s'exprimant peu sur les attaques russes bien plus violentes contre l'Ukraine, qui sont devenues encore plus meurtrières alors que Kyiv affirme que le soutien américain à ses défenses aériennes lui a été refusé.

ATTAQUES RUSSES

Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi avoir frappé trois navires de fret dans le port ukrainien de Reni et deux autres navires de fret en route vers Odessa. Les forces russes ont également frappé deux centres logistiques, a-t-il précisé.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué qu’un drone russe avait frappé mardi près d’une station-service sur une autoroute menant au sud de Kyiv, tuant trois personnes et provoquant l’incendie de plusieurs voitures.

Une attaque contre un entrepôt près de la capitale a également fait trois morts. Des images diffusées par les services d'urgence ukrainiens montraient des pompiers luttant contre un immense incendie, entourés d'épaves tordues.

Deux personnes ont été tuées lors d’une attaque russe contre des zones de stockage à la périphérie de la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, a déclaré le gouverneur régional. Quatre autres personnes auraient été tuées à Kramatorsk, dans l’est.

Des installations énergétiques ont été prises pour cible dans sept régions ukrainiennes pendant la nuit, provoquant des coupures d’électricité, et la région occidentale de Lviv a de nouveau été touchée dans la journée. Des drones russes ont également frappé une installation énergétique à Kyiv mardi, a déclaré le maire Vitali Klitschko, les autorités indiquant que quatre quartiers étaient privés d’électricité.

Zelensky S'ENTRETIENT AVEC RUBIO

Zelensky a déclaré avoir discuté avec Rubio des intercepteurs de missiles balistiques, de l’alerte précoce en cas d’attaques russes et de "la situation concernant Starlink/Starshield, qui doit être rétablie".

"Bien sûr, tout cela s’inscrit dans le cadre de nos efforts diplomatiques visant à mettre fin à cette guerre horrible et aux tueries incessantes", a déclaré Zelensky dans un message publié sur X.

La détérioration des relations a commencé il y a dix jours, lorsque Trump a levé les sanctions sur le diesel russe dans le cadre d’un accord conclu avec Poutine, affirmant que cela contribuerait à faire baisser les prix. Le coût élevé du carburant depuis que Trump a lancé des frappes contre l’Iran a porté préjudice à ses républicains à l’approche des élections législatives de mi-mandat prévues le 3 novembre.

Ce week-end, Trump a accordé une dérogation générale aux sanctions plus sévères contre la Russie qui devaient entrer en vigueur cette semaine.

Washington nie avoir caché des renseignements à Kyiv ou imposé des restrictions à Starshield, la version militaire du système de communication Starlink de SpaceX.

Kyiv affirme que les récepteurs satellites ne fonctionnent plus lorsqu’ils sont montés sur des objets se déplaçant rapidement, tels que des drones. Le patron de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que Starshield était contrôlé par le gouvernement américain et que toute restriction quant à son utilisation relevait en dernier ressort de Trump.

Sous Trump, les États-Unis ont largement cessé de fournir des armes à l’Ukraine, mais autorisent les pays européens à en acheter pour le compte de Kyiv. Ils fournissent également des renseignements et une technologie que l’Europe ne peut égaler.