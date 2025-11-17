Zelensky, en visite en France, annonce l'achat de 100 Rafale par l'Ukraine

Un avion de chasse Rafale sur le tarmac avant l'arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, à la base aérienne de Villacoublay près de Paris

par John Irish

PARIS (Reuters) -L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 Rafale à la France, a annoncé lundi l'Elysée en ouverture d'une visite de Volodimir Zelensky à Paris destinée à renforcer les capacités militaires de Kyiv face à la progression de l'armée russe.

Après une brève rencontre avec des responsables de l'industrie française de l'armement à son arrivée sur la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, Volodimir Zelensky et Emmanuel Macron, venu l'accueillir, ont signé une "lettre d'intention" sur une estrade installée sur le tarmac, où étaient exposés un Rafale et d'autres équipements militaires de défense antiaérienne et de missiles, devant des drapeaux des deux pays.

Les deux dirigeants se sont ensuite rendus au quartier général de la force multinationale censée appuyer l'Ukraine en cas de cessez-le-feu, au Mont-Valérien (Hauts-de-Seine). Le président ukrainien sera reçu en milieu de journée par son homologue français à l'Elysée.

Un "accord historique" a été préparé avec la France, a écrit dimanche Volodimir Zelensky sur le réseau social X. "Il y aura un renforcement significatif de notre aviation de combat, de nos défenses aériennes et d'autres capacités de défense."

La venue du président ukrainien à Paris intervient alors que la Russie a intensifié ces dernières semaines ses attaques de drones et de missiles contre l'Ukraine, menaçant de s'emparer du verrou stratégique de Pokrovsk dans l'est tout en revendiquant des gains territoriaux dans la région de Zaporijjia dans le sud-est du pays.

Paris et Kyiv ont discuté pendant plusieurs semaines de la manière dont la France pouvait apporter un soutien militaire accru à la défense aérienne de l'Ukraine, en dépit de l'instabilité politique et budgétaire en France qui a soulevé des interrogations sur ce que le pays était réellement en mesure de faire.

INCERTITUDES SUR LE FINANCEMENT

Emmanuel Macron a promis en octobre, lors d'une réunion de la "coalition des volontaires", de donner à l'Ukraine des avions de chasse supplémentaires ainsi que 30 missiles antiaériens Aster supplémentaires.

On ignore toutefois dans l'immédiat le calendrier précis des livraisons de Rafale à l'Ukraine et les méthodes de financement de cette commande.

Certains de ces appareils pourraient provenir directement des stocks de la France, même si l'essentiel de ces chasseurs serait fourni sur le long terme et s'inscrirait dans le cadre des efforts de l'Ukraine pour porter sa flotte à 250 avions de chasse - dont des F-16 américains et des Gripen suédois.

La mise en service de ces appareils de pointe prendra du temps, une formation rigoureuse étant nécessaire pour les pilotes.

Les réunions de lundi pourraient également donner lieu à des accords portant sur des systèmes de défense aérienne SAMP/T supplémentaires ainsi que sur des systèmes et des missiles anti-drones, ont déclaré deux sources, sans être en mesure de préciser comment ces accords seraient financés.

En amont de la visite de Volodimir Zelensky, fragilisé par ailleurs par un scandale de corruption dans le secteur énergétique ukrainien, l'Elysée a fait savoir lors d'un point de presse que l'objectif était de mettre "l'excellence française" dans l'armement "au service de la défense de l'Ukraine", afin de permettre à celle-ci d'"acquérir les systèmes dont elle a besoin pour répondre à l'agression russe".

(John Irish et Michel Rose; version française Jean Terzian et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)