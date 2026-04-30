Zegna séduit au 1er trimestre grâce à la vente directe, l'action prolonge son rebond

(Zonebourse.com) - Après avoir dévoilé des résultats annuels convaincants le mois dernier, Ermenegildo Zegna a de nouveau séduit le marché jeudi en dévoilant des chiffres du 1er trimestre supérieurs aux prévisions. Le titre du groupe de luxe italien, coté à New York, avance de presque 6% dans le sillage de cette publication pour désormais afficher une hausse de plus de 18% depuis le début de l'année.

Son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année a ainsi progressé de 2,5% à 470,2 millions d'euros, dont une croissance organique de 7,4% là où les analystes attendaient autour de 6%.

L'activité a été largement portée par la division de distribution directe aux consommateurs (DTC), dont la croissance organique s'est établie à 14,2% sur le trimestre, alors que la branche de ventes par le biais de partenaires distributeurs ( wholesale ) a reculé de 12%.

Au niveau géographique, c'est la région Amériques qui reste la plus dynamique, avec une croissance interne de 17,5%, suivie par l'Asie Pacifique ( 7,7%) et la Chine ( 5,3%), très loin devant l'Europe ( 1,4%).

Le marché salue le rebond en Chine et la stratégie DTC

Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies saluent le retour de la croissance en Chine après un quatrième trimestre en baisse de 9,9%.

A l'achat sur le titre, ils estiment surtout que cette publication devrait "renforcer l'attention que l'équipe de direction accorde au DTC".

Chez Bernstein, on applaudit une équipe de direction qui continue de tenir ses engagements, au moment où l'appétit des investisseurs pour les dossiers de redressement atypiques demeure soutenu.

Le bureau d'études, qui maintient une opinion "surperformance" sur le titre, souligne que la croissance des marges, portée par un redressement maintenant achevé, va désormais devoir s'appuyer sur une relance de la dynamique de la marque, via l'expansion et l'amélioration de la productivité des points de vente.

Pour Bernstein, il s'agit d'une condition nécessaire pour que le groupe atteigne son objectif d'un résultat opérationnel (Ebit) entre 250 et 300 millions d'euros à horizon 2027, sachant que le consensus de marché se montre aujourd'hui plus sceptique en visant environ 230 millions d'euros.

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