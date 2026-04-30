 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zegna séduit au 1er trimestre grâce à la vente directe, l'action prolonge son rebond
information fournie par AOF 30/04/2026 à 17:38

(Zonebourse.com) - Après avoir dévoilé des résultats annuels convaincants le mois dernier, Ermenegildo Zegna a de nouveau séduit le marché jeudi en dévoilant des chiffres du 1er trimestre supérieurs aux prévisions. Le titre du groupe de luxe italien, coté à New York, avance de presque 6% dans le sillage de cette publication pour désormais afficher une hausse de plus de 18% depuis le début de l'année.

Son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année a ainsi progressé de 2,5% à 470,2 millions d'euros, dont une croissance organique de 7,4% là où les analystes attendaient autour de 6%.

L'activité a été largement portée par la division de distribution directe aux consommateurs (DTC), dont la croissance organique s'est établie à 14,2% sur le trimestre, alors que la branche de ventes par le biais de partenaires distributeurs ( wholesale ) a reculé de 12%.

Au niveau géographique, c'est la région Amériques qui reste la plus dynamique, avec une croissance interne de 17,5%, suivie par l'Asie Pacifique ( 7,7%) et la Chine ( 5,3%), très loin devant l'Europe ( 1,4%).

Le marché salue le rebond en Chine et la stratégie DTC

Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies saluent le retour de la croissance en Chine après un quatrième trimestre en baisse de 9,9%.

A l'achat sur le titre, ils estiment surtout que cette publication devrait "renforcer l'attention que l'équipe de direction accorde au DTC".

Chez Bernstein, on applaudit une équipe de direction qui continue de tenir ses engagements, au moment où l'appétit des investisseurs pour les dossiers de redressement atypiques demeure soutenu.

Le bureau d'études, qui maintient une opinion "surperformance" sur le titre, souligne que la croissance des marges, portée par un redressement maintenant achevé, va désormais devoir s'appuyer sur une relance de la dynamique de la marque, via l'expansion et l'amélioration de la productivité des points de vente.

Pour Bernstein, il s'agit d'une condition nécessaire pour que le groupe atteigne son objectif d'un résultat opérationnel (Ebit) entre 250 et 300 millions d'euros à horizon 2027, sachant que le consensus de marché se montre aujourd'hui plus sceptique en visant environ 230 millions d'euros.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

ERM ZEGNA
10,580 EUR Tradegate +6,60%
ERM ZEGNA
12,120 USD NYSE +5,30%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/04/2026 à 17:38:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank