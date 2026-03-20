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Zegna dévoile des résultats 2025 sans surprise, mais convainc avec ses marges
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 16:08

Le titre Ermenegildo Zegna grimpe de près de 7% vendredi matin à la Bourse de New York après avoir publié des résultats annuels 2025 sans grand éclat, mais a fait état d'une marge meilleure que prévu pour sa marque phare de costumes.

Le groupe de luxe italien a dévoilé ce matin un bénéfice net annuel de 109,5 millions d'euros, contre 90,9 millions d'euros en 2024.

Son résultat opérationnel (Ebit) ajusté s'inscrit cependant en baisse, à 163 millions d'euros, contre 184 millions l'an passé, en raison notamment d'une perte de 10 millions d'euros due au placement de la chaîne américaine de grands magasins Saks sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.

Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies évoquent des performances un peu inférieures aux attentes en raison de la faiblesse des marques Thom Browne et Tom Ford Fashion, mais aussi la solidité de la marge de sa marque principale, Zegna, ressortie à 14,4% l'an dernier contre 13,9% en 2024.

Déjà publié le 2 février, le chiffre d'affaires s'est lui contracté de 1,5%, à 1,92 milliard d'euros, mais sa croissance organique ressort positive à hauteur de 1,1%, portée par la région Amériques qui représente maintenant 30% de l'activité du groupe.

S'il reconnaît que le conflit au Moyen-Orient a réduit la visibilité au niveau de son activité, le groupe de Trivero réaffirme ses objectifs à horizon 2027, à savoir un chiffre d'affaires annuel de 2,2 à 2,4 milliards d'euros pour un Ebit ajusté entre 250 et 300 millions, tout en invoquant les risques d'un prolongement des affrontements, susceptible selon lui d'affecter la croissance mondiale et la demande de ses clients.

A la suite de cette publication, le titre coté à la Bourse de New York gagnait 6,7% vendredi en début de séance, mais affiche encore une perte de 3,7% cette année. L'action progresse cependant de quasiment 35% sur les 12 mois écoulés.

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