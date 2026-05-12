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Zebra Technologies revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande en matière d'automatisation
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours au paragraphe 1)

Zebra Technologies ZBRA.O a relevé mardi ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires, misant sur une forte demande pour ses produits qui contribuent à automatiser les flux de travail dans le secteur manufacturier, ce qui a fait grimper son action de 15% en début de séance.

La société a tiré profit de l'automatisation croissante mise en place par les entrepôts, les détaillants et les entreprises de logistique pour gérer leurs chaînes d'approvisionnement et surveiller leurs opérations de plus près.

* Les produits de Zebra comprennent des logiciels et du matériel d'entreprise tels que des scanners de codes-barres, des lecteurs RFID, des imprimantes industrielles et des robots autonomes.

* La société table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 10% et 14% en 2026, contre une prévision précédente de 9% à 13%.

* L'entreprise, basée à Lincolnshire, dans l'Illinois, prévoit également une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 14% et 17% au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 13,7%, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 4,20 $ et 4,50 $ par action pour le deuxième trimestre, soit au-dessus des estimations de 4,14 $ par action.

* “Alors que les tendances du commerce électronique, de l'automatisation et de l'IA physique s'accélèrent, nous sommes bien placés pour générer une croissance rentable”, a déclaré le directeur général Bill Burns.

* Zebra a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,50 milliard de dollars pour le trimestre clos le 4 avril, dépassant les estimations de 1,48 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 4,75 dollars par action, contre des estimations de 4,25 dollars par action.

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ZEBRA TECH -A-
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