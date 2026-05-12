Zebra Technologies profite de la révision à la hausse des prévisions de croissance de son chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** L'action de Zebra Technologies ZBRA.O progresse de 12,9% à 245,03 $ en pré-ouverture

** Le fabricant de scanners de codes-barres indique qu'il table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires pour 2026 comprise entre 10% et 14%, contre une prévision antérieure de 9% à 13%

** Il ajoute qu'il prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 14% à 17% au deuxième trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur une croissance de 13,7%

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 11% depuis le début de l'année