Zebra Tech progresse grâce à un plan de rachat et à des prévisions de bénéfices supérieures aux estimations

12 février - ** Les actions du fabricant de scanners de codes-barres Zebra Technologies ZBRA.O augmentent de 11% à 280,82 dollars avant bourse ** La société prévoit un BPA ajusté pour l'année fiscale 26 entre 17,70 et 18,30 dollars, au-dessus des estimations des analystes de 17,45 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de 1,48 milliard de dollars au quatrième trimestre a battu les estimations des analystes de 1,46 milliard de dollars, selon les données de LSEG

** La société autorise également un rachat d'actions supplémentaire de 1 milliard de dollars

** 12 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver"; leur prévision médiane est de 345 $ - données de LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, ZBRA a baissé de près de 4 % en 2026