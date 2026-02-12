 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zebra Tech progresse grâce à un plan de rachat et à des prévisions de bénéfices supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 13:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions du fabricant de scanners de codes-barres Zebra Technologies ZBRA.O augmentent de 11% à 280,82 dollars avant bourse ** La société prévoit un BPA ajusté pour l'année fiscale 26 entre 17,70 et 18,30 dollars, au-dessus des estimations des analystes de 17,45 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de 1,48 milliard de dollars au quatrième trimestre a battu les estimations des analystes de 1,46 milliard de dollars, selon les données de LSEG

** La société autorise également un rachat d'actions supplémentaire de 1 milliard de dollars

** 12 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver"; leur prévision médiane est de 345 $ - données de LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, ZBRA a baissé de près de 4 % en 2026

Valeurs associées

ZEBRA TECH -A-
252,4950 USD NASDAQ -1,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank