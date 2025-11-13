Zealand Pharma interrompt le développement d'un médicament candidat contre l'obésité à un stade précoce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société danoise Zealand Pharma

ZELA.CO a déclaré jeudi qu'elle avait interrompu le développement d'un médicament candidat contre l'obésité à un stade précoce, afin de se concentrer sur des programmes plus prometteurs.

Le dapiglutide, un double agoniste des récepteurs GLP-1/GLP-2 conçu pour la perte de poids et la réduction de l'inflammation de bas grade associée à l'obésité, devait précédemment entrer en phase intermédiaire d'essais cette année.

"Zealand interrompt son développement en reconnaissance de l'espace GLP-1 de plus en plus encombré, la démonstration des effets anti-inflammatoires potentiels du dapiglutide nécessitant des essais longs et complexes", a déclaré Lucy Codrington, analyste chez Jefferies, dans une note.

Les actions de Zealand, cotées au Danemark, ont augmenté de plus de 5 %.

Le marché en plein essor des médicaments pour la perte de poids, dont les analystes estiment qu'il pourrait représenter 150 milliards de dollars par an d'ici la fin de la décennie, est actuellement dominé par des médicaments qui imitent l'hormone intestinale GLP-1, notamment le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N et le Wegovy du rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

Dans son rapport sur les résultats de jeudi, Zealand a déclaré qu'elle se concentrerait sur les "programmes ayant le plus grand potentiel de différenciation clinique et de création de valeur à long terme".

La biotech danoise, en partenariat avec Roche ROG.S , développe également le petrelintide, un candidat contre l'obésité ciblant l'hormone pancréatique amyline, qui a montré des effets secondaires gastro-intestinaux moins nombreux et moins graves dans les premiers essais.

La société attend les résultats des essais de phase intermédiaire au cours du premier semestre de l'année prochaine.

Un candidat similaire d'Eli Lilly LLY.N , eloralintide , a permis à des patients de perdre jusqu'à 20,1% de leur poids lors d'une étude de phase intermédiaire la semaine dernière et devrait entrer en phase finale d'essai le mois prochain.

Les analystes de Jefferies s'attendent à ce que le petrelintide de Zealand permette une perte de poids de 15 à 20 % à plus long terme, mais notent qu'il est "difficile de parler de meilleur produit de sa catégorie tant que nous ne disposons pas de données plus comparables".

Zealand a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que les dépenses d'exploitation pour 2025 se situent entre 2,0 et 2,3 milliards de DKK (671,57 millions de dollars), réduisant ses prévisions précédentes de 2,0 à 2,5 milliards de DKK (702,81 millions de dollars).

(1 $ = 6,4029 couronnes danoises)