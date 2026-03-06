Zealand Pharma enregistre la pire journée de son histoire en raison des résultats décevants d'un essai clinique sur un médicament contre l'obésité

6 mars - ** Les actions de Zealand Pharma ZELA.CO chutent de 28%, en passe de connaître leur pire journée, après que les résultats de l'essai à mi-parcours du médicament expérimental contre l'obésité du fabricant danois et de son partenaire Roche

ROG.S aient déçu le marché

** Jefferies déclare que la perte de poids de 10,7% à 42 semaines pour le petrelintide est en deçà de la barre des 13-15%

** Les données suivent les résultats concernant l'éloralintide, le médicament candidat d'Eli Lilly LLY.N imitant l'amyline, qui a aidé les patients à perdre jusqu'à 20,1 % de leur poids après 48 semaines dans une étude de phase intermédiaire

** "Il ne semble pas viable de promouvoir un discours de "meilleur de sa catégorie" à ce stade", déclare Jefferies

** KBC se fait l'écho de cette opinion en déclarant que le résultat rend difficile le positionnement en première ligne; il considère que le pétrelintide est mieux adapté au maintien de la perte de poids

** Les actions de Roche sont en baisse de 1,6 % dans les premiers échanges

** L'action Zealand Pharma est en bas de l'indice européen STOXX 600 .STOXX , se négociant à ses niveaux les plus bas depuis le mois d'août 2023