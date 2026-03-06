 Aller au contenu principal
Zealand Pharma enregistre la pire journée de son histoire en raison des résultats décevants d'un essai clinique sur un médicament contre l'obésité
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 09:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions de Zealand Pharma ZELA.CO chutent de 28%, en passe de connaître leur pire journée, après que les résultats de l'essai à mi-parcours du médicament expérimental contre l'obésité du fabricant danois et de son partenaire Roche

ROG.S aient déçu le marché

** Jefferies déclare que la perte de poids de 10,7% à 42 semaines pour le petrelintide est en deçà de la barre des 13-15%

** Les données suivent les résultats concernant l'éloralintide, le médicament candidat d'Eli Lilly LLY.N imitant l'amyline, qui a aidé les patients à perdre jusqu'à 20,1 % de leur poids après 48 semaines dans une étude de phase intermédiaire

** "Il ne semble pas viable de promouvoir un discours de "meilleur de sa catégorie" à ce stade", déclare Jefferies

** KBC se fait l'écho de cette opinion en déclarant que le résultat rend difficile le positionnement en première ligne; il considère que le pétrelintide est mieux adapté au maintien de la perte de poids

** Les actions de Roche sont en baisse de 1,6 % dans les premiers échanges

** L'action Zealand Pharma est en bas de l'indice européen STOXX 600 .STOXX , se négociant à ses niveaux les plus bas depuis le mois d'août 2023

