Zealand Pharma: critère d'évaluation atteint dans l'obésité

(CercleFinance.com) - Boehringer Ingelheim et Zealand Pharma ont annoncé mercredi que leur traitement expérimental contre l'obésité avait permis une perte de poids de 15% lors d'essais cliniques de phase II.



L'étude a ainsi atteint son critère d'évaluation principal au bout de 46 semaines de traitement, précisent les deux laboratoires dans un communiqué commun.



Le BI 456906, un agoniste double du GLP-1/glucagon, est le fruit de la collaboration de longue date entre le groupe pharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim et la biotech danoise Zealand Pharma.



L'étude de phase 2 doit l'évaluer chez des personnes obèses ou en surpoids dont l'IMC est de 27 kg/m2 ou plus et qui ne sont pas diabétiques.



Le BI 456906 fait également l'objet d'une étude de phase II dans le traitement de la NASH et de la fibrose hépatique.





