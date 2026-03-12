Zalando vise un bénéfice 2026 en hausse, le titre grimpe

(Actualisé tout du long avec détails, contexte, précisions)

Zalando ZALG.DE a déclaré jeudi que l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) rendait son activité plus efficace et productive, tout en annonçant prévoir une augmentation de son bénéfice d'exploitation pour 2026, et lancer un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 300 millions d’euros.

A Francfort, vers 08h56 GMT, le titre grimpait de près de 9% à 21,91 euros, contre un repli de 0,37% pour le Stoxx 600

.STOXX au même moment, les investisseurs saluant les perspectives.

Le détaillant de mode en ligne européen a déclaré que les images de produits générées par l’IA permettent d’économiser du temps et de l’argent dans la création de publicités, tout en lui offrant la possibilité de publier 70% de contenu supplémentaire.

Un outil d’essayage virtuel basé sur l’IA aide les clients à choisir leur taille correcte, réduisant ainsi les retours liés aux tailles - un problème majeur pour les plateformes de commerce en ligne.

Les analystes ont indiqué que les inquiétudes liées aux risques de l’IA pour Zalando avaient augmenté, certains craignant que les consommateurs n’utilisent des modèles de langage comme ChatGPT pour rechercher des produits et effectuer leurs achats en ligne, contournant ainsi sa plateforme.

La société berlinoise, qui vend des vêtements, chaussures et accessoires de milliers de marques, dont Nike, Hugo Boss et Coach, prévoit un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté compris entre 660 et 740 millions d'euros en 2026, contre 591 millions d'euros un an plus tôt.

"Nous offrons à nos clients et partenaires des expériences et services qui semblaient impossibles il y a seulement quelques années, tout en rendant nos propres opérations plus efficaces", a déclaré Robert Gentz, co-dirigeant de Zalando, dans un communiqué.

Zalando, dont la branche business-to-business vend des services à d’autres détaillants et marques, a également annoncé que son unité logicielle Scayle avait signé un accord avec Levi’s LEVI.K pour gérer son commerce électronique mondial, ce que les analystes de JP Morgan ont estimé positif pour les investisseurs compte tenu du statut et de la taille de la marque.

Le groupe prévoit une croissance du volume brut de marchandises (GMV) comprise entre 12% et 17% en 2026, contre 17,56 milliards d’euros l’année dernière.

Le nombre de clients actifs de Zalando est passé de 51,8 millions en 2024 à 62 millions en 2025, tandis que la valeur moyenne des commandes est passée de 61 euros l'année précédente à 62,8 euros.

L’entreprise a également annoncé qu’elle rachètera jusqu’à 20 millions de ses propres actions, pour un montant total pouvant atteindre 300 millions d’euros.

(Ozan Ergenay et Helen Reid, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)