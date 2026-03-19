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Zalando va déployer des robots dotés de l'IA au sein de ses centres logistiques
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 12:41

Des robots pilotés par l'intelligence artificielle (IA) devraient à l'avenir travailler aux côtés des employés de Zalando dans les centres de distribution du groupe de commerce en ligne allemand, avec l'objectif de les décharger de leurs tâches les plus répétitives.

C'est l'objectif du partenariat industriel scellé par le géant européen de la mode avec la start-up berlinoise Nomagic, un projet qui prévoit le déploiement de 50 robots de nouvelle génération, baptisés "Richard", sur l'ensemble du réseau logistique européen afin d'automatiser le traitement des articles, une étape clé de l'activité de l'entreprise.

Ce déploiement fait suite à une phase de test réussie, notamment sur le site de Lahr en Allemagne et celui de Vérone en Italie, où les unités ont atteint une capacité de 100 000 préparations de commandes par jour.

Le défi de la "boîte de chaussures"

La logistique de la mode est l'un des segments les plus complexes à automatiser en raison de la diversité des formes et des matériaux.

"Le but est de développer des solutions pour robotiser certaines tâches et faire en sorte que ces robots puissent intervenir sur des objets critiques, comme les boîtes à chaussures dont le couvercle a tendance à se détacher", explique-t-on chez Zalando.

Pour répondre à ce défi technique, les robots utilisent une synergie entre vision par ordinateur et matériel spécialisé qui permet au robot de reconnaître le type de produit et de le manipuler avec soin, à l'aide de pinces sur mesure qui sécurisent la boîte par les deux côtés pour maintenir le couvercle intact durant le transfert.

Des gestes précis

Les robots du programme devront notamment être capables de scanner les articles et de les injecter avec fluidité dans les trieurs automatisés. Des gestes précis qu'ils vont pouvoir accomplir grâce aux technologies d'apprentissage profond ( deep learning ) qui leur permettent d'ajuster leur prise selon que l'objet est rigide ou souple.

D'après Zalando, l'objectif est de répondre aux exigences de rapidité exprimées par ses clients tout en gérant un inventaire à haute rotation.

"Il ne s'agit pas de remplacer les opérateurs humains, mais de leur déléguer des processus simples pour qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et soutenir leur évolution professionnelle", assure Marcus Daute, vice-président de la branche logistique de Zalando.

Un déploiement au niveau paneuropéen

Le déploiement est déjà en cours dans plusieurs hubs stratégiques, notamment en Allemagne, en Italie, ainsi qu'en France (Paris) et en Suède. Son futur entrepôt de Giessen, en Allemagne, devrait également intégrer ces technologies dès sa mise en service prévue d'ici à la fin de l'année.

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