Zalando séduit, Leonardo décolle....HSBC souffre
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 10:26

Accelleron décoiffe avec des résultats qui pulvérisent les attentes, Zalando profite des gains de productivité de l'IA et Leonardo séduit avec des prévisions ambitieuses dans la défense. HSBC ferme toutes ses agences au Qatar en réponse au conflit régional, BMW recule face aux tarifs douaniers et à la concurrence chinoise.

Actions en hausse :

Accelleron Industries ( 17%) : le constructeur suisse de turbocompresseurs décoiffe avec un bénéfice net en bond de 36% qui pulvérise les attentes. Le dividende relevé de 20% combiné au programme de rachat de 100 MCHF amplifient l'enthousiasme.

Abivax ( 13%) : la biotech française accorde une période d'exclusivité à AstraZeneca en vue d'un rachat, selon La Lettre. Cette période d'exclusivité accordée au géant pharmaceutique britannique propulse le titre.

JCDecaux ( 10%) : le géant français de l'affichage publicitaire délivre une marge opérationnelle bien au-dessus des attentes et un dividende en hausse de 18,2%. Les prévisions de croissance organique supérieure à 5% au 1er trimestre portées par les JO de Milan Cortina séduisent.

Zalando ( 8%) : le leader européen de la mode en ligne publie des résultats 2025 dans le haut de la fourchette avec un chiffre d'affaires progressant de 17%. Le rachat d'actions de 300 MEUR, les gains de productivité IA et les perspectives solides 2026 convainquent.

Leonardo ( 6%) : le groupe italien de défense bondit suite à l'annonce de prévisions ambitieuses pour 2026. L'entreprise anticipe une forte croissance avec un carnet de commandes qui devrait atteindre 25 MdsEUR (contre 23,8 en 2025) et des revenus en hausse.

Thales ( 3%) : le groupe de technologies et de défense français progresse, porté par l'annonce de mercredi du lancement de "SkyDefender", un système de défense aérienne et anti-missiles doté d'intelligence artificielle.

Hannover Re ( 3%) : la société progresse après la publication de résultats 2025 records. Le troisième réassureur mondial a séduit les investisseurs en annonçant une hausse massive de son dividende, proposé à 12,50 EUR par action (contre 9,00 EUR l'an dernier), témoignant d'une excellente santé financière et d'une forte génération de cash.

Actions en baisse :

ERG (-6%): l'entreprise spécialisée dans la production d'énergies renouvelables publie des résultats décevants. Le résultat net est en recul à 155 MEUR et le bénéfice net a quasiment été divisé par 3 sur un an et s'établit à 65 MEUR.

Interroll Holding (-5%): le groupe suisse spécialisé dans la manutention de matériaux voit son chiffre d'affaires reculer à 514,2 MCHF en dessous du consensus des analystes. Le résultat net est en baisse à 55,9 MCHF.

Computacenter (-5%): le fournisseur de technologie britannique annonce la baisse de son bénéfice net sur l'ensemble de l'exercice 2025. Le bénéfice par action est passé de 1,529 GBP à 1,455 GBP.

Shawbrook (-5%): la banque a déclaré que malgré une hausse de son produit net d'exploitation, le bénéfice pour l'exercice 2025 a diminué, le bénéfice par action est en recul. A moyen terme, la société prévoit une croissance de son portefeuille de prêts en dessous de 5%.

HSBC (-4%) : le leader bancaire recule après l'annonce de la fermeture de toutes ses agences au Qatar. Cette décision, rapportée mercredi, intervient en réponse directe à l'escalade du conflit au Moyen-Orient et souligne l'exposition du géant bancaire aux risques géopolitiques de la région.

BMW (-2%) : Les tarifs douaniers, la hausse des coûts des matières premières et la concurrence accrue en Chine pèsent sur l'entreprise de voitures haut de gamme qui anticipe une baisse de ses résultats pour 2026.

