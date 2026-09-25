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Zalando repart à la baisse, Stifel prudent pour les prochains mois
information fournie par AOF 25/09/2026 à 16:35
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(Zonebourse.com) - Zalando accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX vendredi à la Bourse de Francfort dans le sillage de commentaires prudents des analystes de Stifel, qui disent ne pas voir le moindre potentiel de création de valeur jusqu'à la parution des résultats annuels 2026, prévue en mars prochain. Autour de 16h00, l'action du spécialiste de la mode en ligne cède 0,9% à 21,9 euros, alors que le DAX avance de 0,5% au même moment. Ses pertes depuis le début de l'année dépassent désormais les 13%.

Dans une note diffusée dans la matinée, Stifel déclare s'attendre à ce que le titre reste au point mort jusqu'à la présentation de perspectives 2027 probablement rassurantes, au mois de mars.

Le bureau d'études explique avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour la période 2027/2028 au vu de l'environnement économique actuel, tout en relevant ses estimations de résultat opérationnel (B2B) en raison de la montée en puissance du groupe allemand sur les métiers de la logistique pour marques tierces.

Un horizon qui s'assombrit depuis quelques mois

"Nous ne pensons pas que les objectifs annuels 2026 soient menacés, mais nous ne pouvons pas ignorer la décote liée à l'impact de l'IA et aux inquiétudes portant sur la consommation non-essentielle en Europe déjà appliquée par le marché", explique Stifel.

Les analystes disent toutefois garder confiance dans le dossier, soulignant que les perspectives pour l'exercice 2027 pourraient bien constituer un catalyseur, ce qui les amène à maintenir leur recommandation à l'achat assortie d'un objectif de cours de 40 euros.

Ces commentaires interviennent alors que la consommation européenne doit faire face depuis quelques mois à une dynamique morose, avec des consommateurs faisant preuve d'une extrême sensibilité aux prix au vu de la persistance des tensions inflationnistes et de la flambée des prix de l'essence.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2026 à 16:35:00.

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