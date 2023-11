Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando: pertes atténuées au T3, prévisions 2023 abaissées information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 11:21









(CercleFinance.com) - Zalando fait savoir que son volume d'affaires GMV (les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d'affaire de la marketplace) on reculé de 2,4% au 3e trimestre, à 3,2 MdsE, pour un chiffre d'affaires du groupe de 2,27 MdsE, en repli de 3,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Néanmoins, l'EBIT ajusté ressort à 23,2 ME, en nette hausse par rapport aux 13,5 ME du 3e trimestre 2022.



Zalando enregistre finalement une perte limitée de 8,2 ME au 3e trimestre, loin de la perte de 35,4 ME enregistrée douze mois plus tôt.



'Le trimestre a été affecté par le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré en Europe, les acheteurs n'ayant pas acheté de vêtements d'automne et d'hiver comme ils le font habituellement cette saison', justifie notamment le groupe.



Pour 2023, Zalando anticipe un EBIT ajusté compris entre 300 et 350 ME, avec des GMV qui devraient évoluer entre -2% et 1% par rapport à 2022 (contre de +1 à +7% dans la précédente estimation), et un chiffre d'affaires entre -3% et -0,5% (contre -1 à +4% dans la précédente estimation).







