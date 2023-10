Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Zalando recule de près de 1% à Francfort, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours réduit de 48 à 26,5 euros, sur le titre du distributeur allemand de vêtements en ligne.



Dans le résumé de sa note, le broker pense que les consensus de croissance et de marge pour l'exercice 2025 sont réalistes, mais il ne leur voit aucun potentiel de hausse, et considère donc que les attentes raisonnables sont prises en compte.





Valeurs associées ZALANDO XETRA -1.22%