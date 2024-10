Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zalando: nouveau rebond après la révision des prévisions information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression avec un gain de près de 2% après l'annonce de nouvelle perspectives.



Zalando a revu à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2024, la forte demande des consommateurs au troisième trimestre faisant passer le nombre de clients actifs au-dessus de 50 millions.



Le volume brut de marchandises (GMV) du troisième trimestre a augmenté de 7,8 % à 3,5 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de 5,0 % à 2,4 milliards d'euros et le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT ajusté) passe de 23 millions d'euros à 93 millions d'euros.



Le GMV pour l'ensemble de l'année 2024 devrait progressé entre 3 % et 5 %, contre une fourchette précédente de 0 % à 5 %.



Les revenus devraient maintenant être en croissance de 2 % à 5 %, en hausse par rapport à la fourchette précédente de 0 % à 5 %.



L'EBIT ajusté pour l'ensemble de l'année 2024 devrait se situer entre 440 et 480 millions d'euros, contre une prévision précédente comprise entre 380 et 450 millions d'euros.



Zalando vise des investissements d'environ 200 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, contre une prévision précédente comprise entre 250 millions d'euros et 350 millions d'euros.



' Notre nouvelle stratégie d'écosystème, qui nous permet de couvrir une plus grande part du marché du e-commerce de mode et de style de vie, nous positionne très bien pour saisir les opportunités de croissance. ' a déclaré Robert Gentz, co-PDG de Zalando.





