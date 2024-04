Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zalando: le titre revient en forme, HSBC relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 12:36









(CercleFinance.com) - Zalando signe l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX à la Bourse de Francfort ce lundi, porté par des commentaires favorables des analystes de HSBC.



Dans une note de recherche, le bureau d'études maintient sa recommandation d'achat sur le titre, tout en relevant son objectif de cours de 27 à 33 euros, ce qui fait désormais apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 24%.



Dans son étude, HSBC salue des résultats annuels 2023 ressortis 'dans le haut' des objectifs et loue la nouvelle orientation stratégique prise par le groupe de prêt-à-porter en ligne, davantage tourné vers la croissance rentable.



De son point de vue, les objectifs pour 2024 laissent par ailleurs entrevoir de bonnes surprises, surtout au moment où l'Allemagne, son marché de coeur, commence à montrer quelques signes d'amélioration.



Vers 12h30, le titre du groupe berlinois signait, avec un gain de l'ordre de 1,6%, la quatrième plus forte hausse de l'indice DAX. Il reprend plus de 25% depuis le début de l'année.





Valeurs associées ZALANDO XETRA +2.18%