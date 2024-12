Zalando: le titre chute après le rachat d'About You information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 11:21









(CercleFinance.com) - La boutique de vêtements et de chaussures en ligne Zalando chute mercredi en Bourse de Francfort suite à l'annonce de la prise de contrôle de son concurrent allemand de plus petite taille About You.



Aux alentours de 11h00, le titre Zalando perd 4,6% et signe l'une des plus fortes baisses de l'indice Europe STOXX 600. L'action About You cotée à la Bourse de Francfort s'envole au même moment de près de 64%.



Le groupe d'habillement a annoncé ce matin son intention de lancer une offre publique d'achat visant les 100% du capital d'About You à un prix unitaire de 6,5 euros, soit une prime de 62% par rapport au cours de clôture d'hier soir (3,9 euros).



Le prix total de l'opération est estimé autour de 1,2 milliard d'euros.



Dans un communiqué, Zalando précise qu'un bloc d'actionnaires de référence, notamment constitué de la famille Otto et de l'équipe de management d'About You, s'est engagé à céder 73% du capital.



L'entreprise berlinoise dit viser des synergies annuelles de l'ordre de 100 millions d'euros par an au niveau du résultat opérationnel via la mise en commun de ressources, notamment dans la logistique ou les paiements.



'Nous pensons qu'About You va apporter une clientèle plus jeune et davantage tournée vers le style sachant que Zalando est plus focalisé sur le haut de gamme et les vêtements de tous les jours', réagissent les analystes de RBC.



De leur point de vue, la chute du titre s'explique par la perspective de moindres rétributions aux actionnaires dans le sillage de cette acquisition ciblée, mais coûteuse.





Valeurs associées ZALANDO 33,73 EUR XETRA -2,03%