Zalando: l'offre publique d'achat sur About You est lancée

(CercleFinance.com) - Zalando a annoncé lundi avoir lancé son offre publique d'achat sur About You, une acquisition que le groupe allemand d'habillement en ligne avait officialisée le mois dernier.



Le prix de cette offre - qui doit se clôturer le 17 février et qui n'est soumise à aucun seuil minimum d'acceptation - est de 6,5 euros en espèces, ce qui fait apparaître une prime de 107% par rapport au cours moyen pondéré de l'action sur les trois mois ayant précédé l'opération.



Pour mémoire, le distributeur berlinois de prêt-à-porter sur Internet est déjà assuré de détenir quelque 80% du capital de sa cible puisque les principaux actionnaires d'About You, à savoir la famille Otto, les fondateurs et les cadres dirigeants de l'entreprise se sont tous engagés à apporter leurs titres à l'offre.





