Zalando: en tête de l'indice DAX, Berenberg passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Zalando enregistre la plus forte hausse de l'indice DAX vendredi à la Bourse de Francfort dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Berenberg.



Le titre du spécialiste allemand du prêt-à-porter en ligne gagne actuellement 2,6% alors que le DAX progresse de 0,8% pour atteindre de nouveaux plus hauts historiques.



Berenberg a relevé ce matin sa recommandation à 'acheter' contre 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 25,2 à 29,7 euros, saluant la meilleure dynamique des marchés du groupe de mode sur Internet.



L'analyste met surtout en avant les effets positifs de sa nouvelle orientation stratégique, qui donne déjà des résultats prometteurs de son point de vue.



'L'implémentation de la nouvelle stratégie s'est traduit par une discipline encore plus stricte en termes de coûts, avec pour effet une amélioration encourageante de la marge', explique-t-il.



En Bourse l'action Zalando affiche désormais une hausse de l'ordre de 17% depuis le début de l'année.





