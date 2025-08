Zalando : croissance robuste au second trimestre

(AOF) - Au deuxième trimestre 2025, le volume brut de marchandises (GMV) de Zalando a augmenté de 5%, à 4,1 milliards d’euros. Sur cette période, le chiffre d’affaires a progressé de 7,3% sur 12 mois pour atteindre 2,8 milliards d’euros. Le résultat ajusté avant intérêts et impôts (Ebit ajusté) atteint 186 millions d’euros, après 172 millions d’euros un an plus tôt, représentant une marge stable de 6,5%. Le bénéfice net ressort à 96,6 millions d'euros contre 95,7 millions d'euros il y a un an.

Pour son activité B2C, Zalando a enregistré une augmentation de 6,1% des clients actifs, atteignant un nouveau sommet de 52,9 millions.

Suite à la clôture réussie de la transaction de son concurrent About You le 11 juillet dernier, Zalando a publié ses premières prévisions pour l'année 2025 pour le groupe combiné.

Le groupe spécialisée dans la vente de chaussures et de vêtements en ligne vise une croissance rentable à plus grande échelle.

Le volume brut de marchandises (GMV) est attendu entre 17,2 et 17,6 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 12,1 et 12,4 milliards d'euros. L'Ebit ajusté devrait être compris entre 550 et 600 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS