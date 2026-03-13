Zalando bondit encore, les analystes saluent la publication annuelle et relativisent la menace IA
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 11:50
Vers 11h30, l'action du premier site spécialisé de vente de prêt-à-porter en ligne d'Europe prend 7,3%, signant la plus forte hausse de l'indice DAX et la deuxième meilleure performance du STOXX Europe 600 derrière BE Semiconductor Industries ( 11%).
Le groupe allemand avait dévoilé hier matin des comptes de 4e trimestre bien supérieurs aux attentes, déclaré s'attendre à une accélération de ses résultats en 2026, confirmé ses objectifs à horizon 2028 et lancé un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros.
Si ces annonces conduisent certains analystes à revoir leurs estimations à la hausse, elles semblent surtout avoir rassuré les investisseurs quant aux réelles implications de l'IA sur l'activité du distributeur, qui avaient lourdement pesé sur son cours des Bourse ces derniers mois. Depuis mars 2025, les pertes de ce dernier dépassent ainsi 27%.
Certains observateurs redoutent en effet que les consommateurs commencent leurs recherches directement via des agents d'IA de type ChatGPT ou Gemini, plutôt que de passer par l'application Zalando, ce qui pourrait faire perdre à l'entreprise berlinoise son rôle de plateforme de destination naturelle auprès des clients.
D'autres craignent que l'IA facilite l'essor du "commerce social" sur des médias tels que TikTok, qui pourraient ainsi devenir des plateformes de vente directe ultra-performantes, en captant l'achat d'impulsion de leurs utilisateurs.
Un consensus d'achat quasi unanime malgré les doutes
Chez Berenberg, on considère plutôt Zalando comme un bénéficiaire du développement de l'IA.
"L'intelligence artificielle se situe déjà au coeur du modèle opérationnel de Zalando", souligne l'intermédiaire financier, qui maintient sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 53 euros sur la valeur.
"Elle s'impose comme un levier stratégique permettant d'exploiter l'immense base de données du groupe sur le comportement des consommateurs et les caractéristiques produits", explique le professionnel.
Selon ses travaux, l'IA réduit le taux de retour en affinant les recommandations de taille, en optimisant l'imagerie du site et en proposant un "Zalando Assistant", un chatbot avec lequel six millions de clients ont déjà interagi.
"Alors que 70% du trafic reste organique, nous considérons l'IA comme un canal d'acquisition et de recommandation supplémentaire", écrit Berenberg.
Un avis partagé par leurs confrères de Jefferies, qui renouvellent ce matin leur conseil d'achat sur le titre, avec un objectif de 31 euros.
"Nous restons d'avis que Zalando offre l'une des meilleures trajectoires de croissance du secteur de la distribution en Europe, avec des gains de parts de marché, une optimisation des coûts logistiques et la réalisation de synergies qui lui apportent une visibilité bien plus forte que ce que le marché estime généralement", assure le broker américain.
De son point de vue, la visibilité des performances de Zalando est mal valorisée par un marché qui surestime le potentiel de disruption lié à l'IA.
Dans une note parue dans la matinée, les équipes de Deutsche Bank saluent, elles, un "changement de mentalité" au sein de la société avec le lancement d'un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros, représentant l'équivalent de 5% de sa capitalisation boursière.
"Les inquiétudes autour de l'IA sont sans doute appelées à persister, mais Zalando conserve une place centrale dans l'architecture du marché selon nous", juge la banque allemande. Sa recommandation reste ainsi à l'achat, avec une cible maintenue à 33 euros.
De leur côté, les analystes d'UBS estiment que le titre dispose encore d'un fort potentiel de hausse, entre des prévisions de bénéfices qui devraient être revues à la hausse au vu de l'amélioration des marges attendue d'ici à 2028 et la perspective d'un accroissement de la rémunération des actionnaires". Leur recommandation est maintenue à "acheter" avec un objectif de cours de 36,5 euros.
"L'action est bon marché, que ce soit au niveau de ses ratios de bénéfices (PER), de croissance (PEG) et de rendement du cash-flow (FCF)", conclut BofA, qui réitère aussi l'achat sur la valeur.
Selon les données de S&P Global Market Intelligence, sur les 24 analystes suivant la valeur, 19 sont actuellement positionnés à l'achat ou à accumuler sur le titre.
Valeurs associées
|24,070 EUR
|XETRA
|+9,31%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Starbucks, Ulta Beauty) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% ... Lire la suite
-
Sur un marécage gelé près de la base aérienne d'Evenes, dans le Grand Nord norvégien, des soldats tirent contre "l'ennemi", accroupis dans la neige pour se dissimuler dans les bouleaux. Des militaires norvégiens et britanniques simulent un scénario de déploiement ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient et la flambée des prix de l'énergie qui en a découlé placent les banques centrales, qui ont encore en mémoire la crise inflationniste de 2022, dans une situation délicate. Les opérateurs chercheront des réponses à leurs questions sur ... Lire la suite
-
Pour les experts, aucun doute : c'est l'État chinois qui est derrière ces opérations, probablement une demonstration de force militaire. Des navires de pêche chinois qui restent en formation pendant des dizaines d'heure, même par gros temps... L'activité de la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer