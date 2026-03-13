 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zalando bondit encore, les analystes saluent la publication annuelle et relativisent la menace IA
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 11:50

Après avoir bondi de presque 10% hier, le titre Zalando grimpe à nouveau vendredi à la Bourse de Francfort dans la foulée de la publication la veille de résultats annuels très bien accueillis par les analystes.

Vers 11h30, l'action du premier site spécialisé de vente de prêt-à-porter en ligne d'Europe prend 7,3%, signant la plus forte hausse de l'indice DAX et la deuxième meilleure performance du STOXX Europe 600 derrière BE Semiconductor Industries ( 11%).

Le groupe allemand avait dévoilé hier matin des comptes de 4e trimestre bien supérieurs aux attentes, déclaré s'attendre à une accélération de ses résultats en 2026, confirmé ses objectifs à horizon 2028 et lancé un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros.

Si ces annonces conduisent certains analystes à revoir leurs estimations à la hausse, elles semblent surtout avoir rassuré les investisseurs quant aux réelles implications de l'IA sur l'activité du distributeur, qui avaient lourdement pesé sur son cours des Bourse ces derniers mois. Depuis mars 2025, les pertes de ce dernier dépassent ainsi 27%.

Certains observateurs redoutent en effet que les consommateurs commencent leurs recherches directement via des agents d'IA de type ChatGPT ou Gemini, plutôt que de passer par l'application Zalando, ce qui pourrait faire perdre à l'entreprise berlinoise son rôle de plateforme de destination naturelle auprès des clients.

D'autres craignent que l'IA facilite l'essor du "commerce social" sur des médias tels que TikTok, qui pourraient ainsi devenir des plateformes de vente directe ultra-performantes, en captant l'achat d'impulsion de leurs utilisateurs.

Un consensus d'achat quasi unanime malgré les doutes

Chez Berenberg, on considère plutôt Zalando comme un bénéficiaire du développement de l'IA.

"L'intelligence artificielle se situe déjà au coeur du modèle opérationnel de Zalando", souligne l'intermédiaire financier, qui maintient sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 53 euros sur la valeur.

"Elle s'impose comme un levier stratégique permettant d'exploiter l'immense base de données du groupe sur le comportement des consommateurs et les caractéristiques produits", explique le professionnel.

Selon ses travaux, l'IA réduit le taux de retour en affinant les recommandations de taille, en optimisant l'imagerie du site et en proposant un "Zalando Assistant", un chatbot avec lequel six millions de clients ont déjà interagi.

"Alors que 70% du trafic reste organique, nous considérons l'IA comme un canal d'acquisition et de recommandation supplémentaire", écrit Berenberg.

Un avis partagé par leurs confrères de Jefferies, qui renouvellent ce matin leur conseil d'achat sur le titre, avec un objectif de 31 euros.

"Nous restons d'avis que Zalando offre l'une des meilleures trajectoires de croissance du secteur de la distribution en Europe, avec des gains de parts de marché, une optimisation des coûts logistiques et la réalisation de synergies qui lui apportent une visibilité bien plus forte que ce que le marché estime généralement", assure le broker américain.

De son point de vue, la visibilité des performances de Zalando est mal valorisée par un marché qui surestime le potentiel de disruption lié à l'IA.

Dans une note parue dans la matinée, les équipes de Deutsche Bank saluent, elles, un "changement de mentalité" au sein de la société avec le lancement d'un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros, représentant l'équivalent de 5% de sa capitalisation boursière.

"Les inquiétudes autour de l'IA sont sans doute appelées à persister, mais Zalando conserve une place centrale dans l'architecture du marché selon nous", juge la banque allemande. Sa recommandation reste ainsi à l'achat, avec une cible maintenue à 33 euros.

De leur côté, les analystes d'UBS estiment que le titre dispose encore d'un fort potentiel de hausse, entre des prévisions de bénéfices qui devraient être revues à la hausse au vu de l'amélioration des marges attendue d'ici à 2028 et la perspective d'un accroissement de la rémunération des actionnaires". Leur recommandation est maintenue à "acheter" avec un objectif de cours de 36,5 euros.

"L'action est bon marché, que ce soit au niveau de ses ratios de bénéfices (PER), de croissance (PEG) et de rendement du cash-flow (FCF)", conclut BofA, qui réitère aussi l'achat sur la valeur.

Selon les données de S&P Global Market Intelligence, sur les 24 analystes suivant la valeur, 19 sont actuellement positionnés à l'achat ou à accumuler sur le titre.

Valeurs associées

ZALANDO
24,070 EUR XETRA +9,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank