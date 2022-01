Communiqué de presse

17 janvier 2022 - N° 02

Yves Cormier est nommé Responsable des Relations Investisseurs

SCOR annonce la nomination d’Yves Cormier au poste de Responsable des Relations Investisseurs, avec effet immédiat. Yves reportera à Ian Kelly, Directeur Financier du Groupe, et sera basé Londres.

Ian Kelly commente : « Je suis ravi qu’Yves nous rejoigne en tant que Responsable des Relations Investisseurs. Alors que nous nous apprêtons à dévoiler notre prochain plan stratégique fin mars, son expérience et ses compétences nous seront extrêmement précieuses afin de poursuivre notre dialogue proactif avec les actionnaires et de partager avec le marché la feuille de route du Groupe visant à créer de la valeur. »

Biographie

Yves Cormier rejoint SCOR après avoir travaillé chez Rothschild, où il a passé les six dernières années à conseiller des compagnies d’assurance européennes sur des questions de financement d’entreprise et de stratégie. Avant son arrivée au sein de Rothschild, Yves Cormier a travaillé chez JPMorgan , BNP Paribas et AXA, dont il a dirigé la stratégie de la business unit Axa Global Direct. Il bénéficie de plus de 15 années d’expérience dans le secteur de l’assurance, couvrant les opérations sur les marchés de capi taux, les fusions-acquisitions, les analy ses investisseurs , la gestion de bilan et la gestion d’autres activités stratégique s . Yves Cormier est titulaire d’un Master of Engineering de l’université de Cambridge et d’un MBA de l’ INSEAD.

Contacts

Presse

media@scor.com

Relations Investisseurs

Yves Cormier

ycormier@scor.com

