Yum conclut deux accords pour céder Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars : l'histoire de deux destins divergents

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* Yum China va racheter les activités de Pizza Hut en Chine continentale pour 1,2 milliard de dollars

* LongRange Capital va acquérir le reste de Pizza Hut pour 1,5 milliard de dollars

* Contrairement aux activités américaines, celles menées en Chine affichent de bons résultats

(Réécriture et mise à jour avec des détails sur les activités en Chine) par Koyena Das, Sophie Yu et Kane Wu

Yum Brands YUM.N a annoncé mardi qu'elle allait céder sa chaîne Pizza Hut pour un montant total de 2,7 milliards de dollars dans le cadre de deux transactions qui soulignent les trajectoires distinctes de ses activités en Chine et dans le reste du monde.

Les restaurants de la chaîne situés aux États-Unis et dans le reste du monde, à l’exception de la Chine continentale, seront cédés à la société de capital-investissement LongRange Capital pour 1,5 milliard de dollars.

Ces activités, qui regroupent plus de 15 500 restaurants dans plus de 100 pays, ont connu des difficultés ces dernières années, touchées par la hausse de l’inflation, l’augmentation des coûts des matières premières et l’utilisation croissante des médicaments amaigrissants à base de GLP-1, qui ont incité les consommateurs à opter pour des choix plus sains. Aux États-Unis, le chiffre d’affaires des restaurants Pizza Hut à périmètre constant est en baisse depuis dix trimestres consécutifs.

Les activités chinoises, qui comptent 4 375 restaurants mais affichent de bien meilleurs résultats, seront rachetées par leur opérateur de longue date, Yum China Holdings 9987.HK , pour 1,2 milliard de dollars.

“LongRange Capital achète en fait une marque mondialement reconnue qui a besoin d’une orientation plus ciblée, tandis que la décision de Yum China donne aux opérateurs locaux davantage de contrôle sur un marché clé”, a déclaré Sam North, analyste de marché chez eToro.

Yum avait annoncé l’année dernière qu’elle étudiait des options stratégiques pour Pizza Hut et avait entamé des négociations exclusives avec LongRange en mai.

Pizza Hut a été rachetée par PepsiCo PEP.O en 1977, puis scindée en 1997 avec KFC et Taco Bell pour former la société qui est devenue Yum Brands en 2002. Yum, qui conservera Taco Bell et KFC, prévoit que la vente sera finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

LES OPÉRATEURS LOCAUX PRENNENT LES RÊNES

L’acquisition de la marque Pizza Hut en Chine par Yum China souligne l’optimisme de la société quant à l’avenir de la chaîne dans la deuxième économie mondiale, a déclaré Zhu Danpeng, analyste indépendant spécialisé dans l’industrie alimentaire basé en Chine.

“De l’expansion du réseau de restaurants à la croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice par établissement, en passant par l’élargissement de sa clientèle, il est évident qu’après sa localisation, Yum China a renforcé sa compétitivité fondamentale pour assurer un développement durable”, a-t-il déclaré.

Yum China, une filiale de Yum Brands qui compte parmi ses principaux bailleurs de fonds la société de capital-investissement Primavera Capital et Ant Group de Jack Ma, a investi dans des produits spécifiques au marché chinois, tels que la pizza aux champignons du Yunnan et à la truffe noire, de nouveaux formats de magasins ainsi que des plats plus abordables destinés aux consommateurs soucieux de leur budget.

Pizza Hut est ainsi devenue la plus grande enseigne de restauration décontractée en Chine. Elle a ouvert 207 nouveaux restaurants nets au premier trimestre et prévoit de porter son réseau à plus de 6 000 points de vente d’ici 2028. L’année dernière, le chiffre d’affaires de la chaîne en Chine a progressé de 4%. Son résultat d’exploitation a bondi de 19% et sa marge d’exploitation, à 7,9%, a atteint son plus haut niveau depuis 2016.

La cession de ses activités en Chine s’inscrit dans une tendance plus large qui voit les entreprises américaines céder le contrôle à des opérateurs locaux afin de faire face à une concurrence plus rude et à l’évolution de la demande.

General Mills GIS.N a accepté ce mois-ci de vendre ses boutiques Häagen-Dazs en Chine continentale à un groupe dirigé par la chaîne de thé Ningji, tandis que Starbucks

SBUX.O a cédé l’année dernière une participation majoritaire dans ses activités chinoises à Boyu Capital.

Yum Brands et Yum China ont également convenu de primes financières liées à la croissance de KFC Chine et collaboreront au développement de Taco Bell en Chine continentale.

L'action de Yum Brands, qui a également annoncé un rachat d'actions supplémentaire de 4 milliards de dollars, a progressé d'environ 2% mardi. L'action de Yum China a reculé de 2% mercredi à la Bourse de Hong Kong.