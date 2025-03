Yum Brands : le directeur général prendra sa retraite début 2026

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Le groupe américain de restauration rapide Yum Brands, maison-mère de KFC a fait savoir que son directeur général David Gibbs (62 ans) prendrait sa retraite au premier trimestre 2026, après plus de cinq ans à ce poste. Il officie au sein de l'entreprise depuis 1989, occupant plusieurs postes de direction, dont celui de directeur des opérations et de directeur financier. Un comité de planification de la succession a été mis en place pour nommer le successeur de David Gibbs.

