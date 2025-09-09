Yum ! Brands gagne du terrain après la nomination de l'initié Ranjith Roy au poste de directeur financier

9 septembre - ** Les actions de la société mère de KFC, Yum! Brands YUM.N en hausse de ~2% à 147,48

** Nomination de Ranjith Roy au poste de directeur financier

** L'actuelle directrice financière et des franchises de la société, Chris Turner, assumera le rôle de directrice générale à compter du 1er octobre

** Avant de rejoindre YUM en 2024 en tant que directeur de la stratégie et trésorier, Ranjith Roy a été directeur financier de la place de marché de commerce électronique Goldbelly

** YUM a également promu Sean Tresvant au poste de directeur de la consommation de Yum! Brands et directeur général de Taco Bell

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 9,7 %, y compris les mouvements de la séance