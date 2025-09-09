 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 748,48
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Yum ! Brands gagne du terrain après la nomination de l'initié Ranjith Roy au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de la société mère de KFC, Yum! Brands YUM.N en hausse de ~2% à 147,48

** Nomination de Ranjith Roy au poste de directeur financier

** L'actuelle directrice financière et des franchises de la société, Chris Turner, assumera le rôle de directrice générale à compter du 1er octobre

** Avant de rejoindre YUM en 2024 en tant que directeur de la stratégie et trésorier, Ranjith Roy a été directeur financier de la place de marché de commerce électronique Goldbelly

** YUM a également promu Sean Tresvant au poste de directeur de la consommation de Yum! Brands et directeur général de Taco Bell

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 9,7 %, y compris les mouvements de la séance

Valeurs associées

YUM BRANDS
146,650 USD NYSE -0,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank