Yum Brands envisage la vente de Pizza Hut alors que Taco Bell dépasse les prévisions au troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions) par Juveria Tabassum

Yum Brands YUM.N a déclaré mardi qu'il explorait des options stratégiques pour sa chaîne Pizza Hut, en difficulté dans un secteur de la restauration rapide très concurrentiel, et a publié des résultats trimestriels optimistes grâce à la demande dans ses magasins Taco Bell aux Etats-Unis.

Les ventes de Pizza Hut ont été inférieures à celles des autres grandes unités de Yum Brands, Taco Bell et KFC International, et ont chuté pendant sept trimestres consécutifs. À titre de comparaison, Taco Bell a déclaré pour la dernière fois des ventes comparables négatives en juin 2020.

"La performance de Pizza Hut indique la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour aider la marque à réaliser sa pleine valeur, ce qui pourrait être mieux exécuté en dehors de Yum Brands", a déclaré le nouveau directeur général de la société, Chris Turner, dans un communiqué.

Plusieurs trimestres de hausse des prix dans les restaurants, l'inflation galopante et l'incertitude économique ont contraint les consommateurs à se montrer plus prudents dans leurs sorties au restaurant, car ils cherchent à optimiser leur budget. Pourtant, les pizzas sont considérées comme une option économique pour nourrir les familles.

Le géant Domino's Pizza DPZ.O a déclaré en octobre que les consommateurs recherchaient ses pizzas, aidés par des promotions et de nouveaux articles de menu, ainsi que par ses partenariats de livraison avec des agrégateurs tiers tels que Doordash

DASH.O et UberEats UBER.N .

Bien que Pizza Hut ait également proposé des offres de valeur telles que diverses pizzas personnelles à 5 $ et 2 $, "un message de valeur insuffisant dans un paysage de valeur concurrentiel a entraîné un ralentissement des transactions", a déclaré David Gibbs, vétéran de l'entreprise et ancien directeur général, en août.

TACO BELL TIENT LE FORT

Les actions de Yum Brands étaient en hausse d'environ 5 % au début de la journée de vendredi, et ses résultats ont été publiés à un moment où plusieurs chaînes de restaurants ont déclaré que le trafic piétonnier s'était ralenti au cours du second semestre de l'année.

Toutefois, la cuisine tex-mex de Taco Bell et ses prix plus abordables ont permis à l'entreprise de résister au ralentissement de la fréquentation des restaurants.

Il y a environ 19 872 restaurants Pizza Hut dans le monde, et la chaîne représente environ 11 % des bénéfices d'exploitation annuels de Yum Brands, contre environ 36 % pour les activités américaines de Taco Bell.

L'analyste Andrew Charles de TD Cowen a déclaré: "Je suis encouragé par la décision de trouver des alternatives stratégiques pour Pizza Hut", ajoutant que cette décision laissera derrière elle une entreprise qui se développera plus rapidement "ancrée sur les performances plus saines de Taco Bell U.S. et de KFC International".

Les ventes mondiales à magasins comparables de Yum Brands ont augmenté de 3 % au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations d'une augmentation de 2,68 %, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action de 1,58 $ a battu les estimations de 1,49 $.

Le géant de l'alimentation conditionnée PepsiCo a acquis Pizza Hut en 1977, mais il s'est séparé de la chaîne ainsi que de KFC et de Taco Bell en 1997 pour créer une société de restauration, qui a pris le nom de Yum Brands en 2002.

Aucune date limite n'a été fixée pour l'achèvement de l'examen stratégique de Pizza Hut, et rien ne garantit que le processus aboutira à une transaction, a déclaré Yum Brands vendredi.

