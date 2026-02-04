 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Yum Brands dépasse les attentes de ventes grâce à ses menus abordables
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 15:16

Yum Brands a enregistré une croissance de 3% de ses ventes à périmètre comparable au quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 2,74%, selon LSEG. Ce résultat s'explique par le succès des menus à bas prix, notamment chez Taco Bell aux États-Unis, ainsi que par la solide performance internationale de KFC. Face à un contexte de pouvoir d'achat sous pression, le groupe a su capter la demande croissante pour des repas économiques, malgré la hausse des prix opérée ces dernières années pour compenser l'inflation.

Taco Bell, qui représente 36% du bénéfice d'exploitation de Yum Brands, a vu ses ventes comparables grimper de 7% aux États-Unis, soutenues par des produits populaires et des menus combinés entre 5 et 11,99 dollars. KFC a également progressé de 3% à l'échelle mondiale, bénéficiant de l'expansion de son réseau et de la popularité croissante du poulet comme alternative moins coûteuse au boeuf. À l'inverse, Pizza Hut a reculé de 5% sur l'année aux États-Unis, marquant un neuvième trimestre consécutif de baisse, ce qui pousse le groupe à envisager de nouvelles orientations stratégiques pour cette enseigne.

Sur le plan financier, le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,73 dollar, légèrement inférieur au 1,77 dollar attendu. Malgré cela, les performances commerciales confirment l'efficacité de la stratégie centrée sur la valeur, commune à plusieurs grandes chaînes de restauration rapide. Dans un environnement économique incertain, Yum Brands semble avoir trouvé un équilibre entre compétitivité tarifaire et rentabilité.

Valeurs associées

YUM BRANDS
159,690 USD NYSE +0,55%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank