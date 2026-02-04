Yum Brands chute après une baisse des bénéfices au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de Yum Brands YUM.N , la société mère de KFC, chutent de 1,1 % à 157 $ dans les échanges volatils du prémarché

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,73 $ pour le quatrième trimestre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 1,77 $, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires mondial à magasins comparables de a augmenté de 3% pour le quatrième trimestre, par rapport à l'estimation des analystes d'une augmentation de 2,74%

** Les ventes mondiales à magasins comparables de KFC ont augmenté de 3% au quatrième trimestre, dépassant les attentes d'une augmentation de 2,1%

** En 2025, YUM a augmenté d'environ 12,5 %